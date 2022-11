Κοινωνία

Βιασμός ανηλίκων στα Πετράλωνα: “Είναι σκευωρία - Ο συγγραφέας χειραγώγησε τα παιδιά και τη γυναίκα μου” (βίντεο)

"Αν ήμουν βιαστής δεν θα το παραδεχόμουν, θα αυτοκτονούσα" είπε ο πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του. Τι ανέφερε για τον συγγραφέα και τα ασφαλιστικά μέτρα που του κατατέθηκαν από τη μητέρα.

Με την υπόθεση του βιασμού ανηλίκων στα Πετράλωνα, ασχολήθηκε η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 την Τετάρτη.

Ο πατέρας φέρεται να βίαζε τον 7χρονο γιο του και να διοργάνωνε "πάρτι οργίων" με τα ανήλικα παιδιά του. Την Τετάρτη αναμένεται η κατάθεση της 22χρονης κοπέλας για τη μήνυση που έγινε το Μάϊο του 2022 για συγκάλυψη από την πλευρά της μητέρας. Ο κ. Σούρας σε δηλώσεις ανέφερε πως "μόνο εγώ γνωρίζω όλη την αλήθεια" ενώ η δικηγόρος της 22χρονης, η κ. Πλαστήρα δήλωσε πως "σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της η μητέρα γνώριζε την κακοποιητική συμπεριφορά από τον πατέρα".





Τη σιωπή του "έσπασε", μιλώντας στην εφημερίδα "Μπαμ", ο πατέρας των παιδιών από τα Πετράλωνα, τον οποίο κατηγορούν τα παιδιά του - και κυριώς ο γιος του - για τον βιασμό του τόσο από τον ίδιο όσο και από άλλα συγγενικά πρόσωπα.

Αρχίζοντας, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστήριξε ότι αυτός είναι το θύμα στην υπόθεση και δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα: "Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω γιατί αυτά που ακούγονται είναι αισχρά. Ακούγονται όλοι εκτός από τον πατέρα, ο οποίος είναι ο αδικημένος, το θύμα", υποστήριξε, μιλώντας στον Πέτρο Κουσουλό, με γυρισμένη την πλάτη και αλλοιωμένη φωνή. "Με τη σύζυγό μου ήμασταν μια χαρά, όλα ξεκίνησαν όταν χωρίσαμε. Ήταν συναινετικό διαζύγιο, είχαμε βρει τη διατροφή, τις μέρες και τις ώρες που θα έβλεπα τα παιδιά. Μοναδικός όρος όσον αφορά τα παιδιά μας ήταν να μην τα βάζω μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ήμουν πιωμένος. Έπαιρνα τα παιδιά και πηγαίναμε βόλτες κάθε Κυριακή", ισχυρίστηκε. Αναφερόμενος στον συγγραφέα, ανέφερε πως "αυτός ο άνθρωπος μπήκε στη ζωή μας όταν ξεκίνησε να κάνει μάθημα στον γιο μου, γιατί ήταν αδύναμος. Τα παιδιά ήταν φυσιολογικά, δεν άλλαξε κάτι στη συμπεριφορά τους απέναντί μου", είπε. Όλα όμως άλλαξαν τον Ιούλιο 2017, όταν η πρώην σύζυγός του κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του, η οποία προέβλεπε ότι ο πατέρας δεν έπρεπε να έχει σχέσεις με τον γιο του, επειδή τον κακοποιούσε σεξουαλικά. "Πάγωσα, χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της αλλά μάταια. Είδα στην αναφορά ότι ο μοναδικός που μιλούσε για αυτά ήταν ο συγγραφέας. Πήγα και τον βρήκα στο σπίτι του. Εκείνος μου έκλεισε την πόρτα και μου ξεκαθάρισε ότι δε θέλει να έχει καμία σχέση μαζί μου", είπε. Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες του γιου του περί βιασμών και οργίων είναι προϊόν της χειραγώγησής του από τον συγγραφέα. "Δεν ξαναμίλησα με το παιδί γιατί μου είχαν κάνει περιοριστικά μέτρα", ξεκαθάρισε και υποστήριξε πως όλα όσα κατηγορείται είναι αποκύημα της "σχιζοφρένειας" του συγγραφέα. "Αν ήμουν βιαστής δε θα στο παραδεχόμουν. Θα έκανα κάτι καλύτερο, θα προτιμούσα να αυτοκτονήσω! Παρά να κάθομαι να κουβαλάω αυτόν τον σταυρό τόσα χρόνια". Ακόμα, ο κατηγορούμενος πατέρας τόνισε ότι τα παιδιά του έπεφταν συνεχώς σε αντιφάσεις: "Άλλα έλεγαν στην αρχή, άλλα στη μέση, άλλα στο τέλος", είπε.