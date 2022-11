Κοινωνία

Κρήτη: Παππούς και γιαγιά ασελγούσαν στην 3χρονη εγγονούλα τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παππούς καταδικάστηκε για ασέλγεια στο κοριτσάκι από την ηλικία των 3 ετών και μάλιστα φέρεται να έκανε τος αρρωστημένες πράξεις του μπροστά και μαζί με τη γιαγιά!

Μια σοκαριστική υπόθεση αναβιώνει σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αίθουσες, η οποία διαδραματίστηκε πριν από αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Κατηγορούμενοι είναι δύο άτομα: ένας 55χρονος άνδρας φέρεται να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης εγγονής του, ηλικίας 3-4 ετών! Ο 55χρονος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών, ωστόσο, εκτός από τον ίδιο, καταδικάστηκε και η σύζυγός του για συνέργεια σε αποπλάνηση ανηλίκου!

Η υπόθεση που είχε σοκάρει την τοπική κοινή γνώμη, τα προηγούμενα χρόνια, έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σήμερα Τετάρτη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Τον Δεκέμβριο του 2021, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου έκρινε ένοχο έναν 55χρονο για αποπλάνηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη. Ένοχη κρίθηκε και η σύζυγός του για συνέργεια στην εν λόγω αποπλάνηση.

Σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο 55χρονος φέρεται να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της εγγονούλας του πριν από περίπου 10 χρόνια, όσο η μικρή ήταν ηλικίας 3-4 ετών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ωστόσο, η γιαγιά της μικρής αποδεχόταν τον σύζυγό της να ικανοποιεί τις αρρωστημένες ορέξεις του μέσω των ασελγών πράξεων τις οποίες φέρεται να έκανε.

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, πολλές από τις εν λόγω ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης συνέβαιναν μπροστά στα μάτια της γιαγιάς της, αλλά και κατά τη διάρκεια των ερωτικών συνευρέσεων της ίδιας με τον 55χρονο!

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στη Νεάπολη Λασιθίου, δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στον 55χρονο. Ωστόσο, χορηγήθηκε ελαφρυντικό στη σύζυγό του. Τελικά, ο 55χρονος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, ενώ στη σύζυγό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, η οποία ανεστάλη για τρία χρόνια.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στην Ανακρίτρια για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

NASA: Εκτοξεύθηκε με επιτυχία η αποστολή Άρτεμις 1 για τη Σελήνη (βίντεο)

Ληστές φίμωσαν, ξυλοκόπησαν μητέρα και απείλησαν να της πάρουν το παιδί