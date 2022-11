Life

Θύμα κλοπής η Λόλα Νταϊφά (βίντεο)

«Καπνός» έγιναν αμύθητης αξίας κειμήλια. Πώς τη προσέγγισαν οι δράστες.Τι ανέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό".



Θύμα κλοπής έπεσε η Λόλα Νταϊφά. «Φτερά» έκαναν κοσμήματα αξίας άνω των 600.000 ευρώ.

Η Λόλα Νταϊφά μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την περιπέτεια που βίωσε.

Ήταν περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου όταν η Λόλα Νταϊφά επέστρεφε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο σπίτι της στα βόρια προάστια. Στην είσοδο της πολυκατοικίας ένας καλοντυμένος κύρος με μάσκα προστασίας τη χαιρετάει κανονικά και της λέει ότι γίνονται κάποιες εργασίες στον πάνω όροφο. Όσο είχε ανοιχτή την πόρτα είχαν μπει στο εσωτερικό του διαμερίσματος άλλα δύο άτομα, χωρίς να τους αντιληφθεί, τα οποία και τη λήστεψαν.

«Ήταν κοσμήματα πολλών δεκάδων ετών, της γιαγιάς μου, της προγιαγιάς μου, του πεθερού μου. Ήταν πραγματικός θησαυρός και κυρίως είχαν τρομερή συναισθηματική αξία όλα αυτά» τόνισε η Λόλα Νταϊφά.

