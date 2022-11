“Ποιος Παπαδόπουλος”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Life

Πάρτε μία... γεύσηαπό την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Τους γνωρίσαμε, μπήκαμε στα σπίτια τους, στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή.

Απόψε στις 21:00 η ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ο Αρίστος και η Μελίνα, για να μείνουν λίγο μόνοι τους, οργανώνουν μια κρυφή απόδραση στο εξοχικό τους, αλλά λένε σε όλους ότι θα πάνε στην Μύκονο για δουλειές. Ο Αλέξανδρος δράττεται της ευκαιρίας και οργανώνει πάρτι στο σπίτι όσο λείπουν οι γονείς του. Το ίδιο όμως κάνει και ο Γιάννης, που θέλει να γιορτάσει τα γενέθλιά του νωρίτερα στην βίλα με την ακριβή κάβα του Αρίστου. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα: πρέπει να διώξουν την Περιστέρα και την Βιβή από το σπίτι. Έτσι, ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει δράση και τις στέλνει στο… εξοχικό. Και ενώ ο Αρίστος και η Μελίνα έχουν μια απρόσμενη συνάντηση όσο προσπαθούν να κρυφτούν από τις δυο γυναίκες, ο Αλέξανδρος και ο Θάνος κάνουν σχέδια για το πώς να χωρίσουν την Εριέττα από τον καινούργιο φίλο της στο πάρτι στην πισίνα…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

