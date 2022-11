Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο πύραυλος στην Πολωνία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Αφροδίτη και Ερμής περνάνε στο χαρούμενο ζώδιο του Τοξότη" είίπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Τόνισε πως "η έκλειψη Σελήνης που έγινε στις 8 του μήνα έχει επίδραση 14 μέρες πριν και 14 μέρες μετά, προκαλώντας απρόβλεπτα γεγονότα, παράδειγμα αποτελεί αυτό που συνέβη χθες (με τον πύραυλο στην Πολωνία). Παράλληλα, ο Κρόνος επιβραβεύει την προσπάθεια αλλά φέρνει και στην επιφάνεια το "κακό"" τόνισε η κ. Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





