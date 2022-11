Κόσμος

ΝΑΤΟ, Πολωνία και ΗΠΑ “δείχνουν” ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα για τον πύραυλο

Μετά τον Μπάιντεν, τόσο ο γγ του ΝΑΤΟ όσο και ο Πολωνός πρόεδρος τόνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση

Το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει «καμία ένδειξη» που να επιτρέπει την απόδοση της θανατηφόρας έκρηξης στην Πολωνία «σε εσκεμμένη επίθεση» κατά της χώρας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Σύμφωνα με την προκαταρκτική μας ανάλυση, το περιστατικό προκλήθηκε πιθανότατα από πύραυλο του ουκρανικού αντιαεροπορικού συστήματος ο οποίος εβλήθη για την υπεράσπιση του ουκρανικού εδάφους απέναντι στους ρωσικού πυραύλους Cruise», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Μπάιντεν για πύραυλο στην Πολωνία: Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ευθύνεται για την έκρηξη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε στους εταίρους της χώρας του στην G7 και στο ΝΑΤΟ ότι η πυραυλική έκρηξη χθες Τρίτη στην Πολωνία προκλήθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, δήλωσε στο Reuters πηγή από τη Συμμαχία σήμερα.

Ο Μπάιντεν είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στην Ινδονησία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G20, ότι είναι "απίθανο" η Ρωσία να εξαπέλυσε τον πύραυλο αυτό.

Πιθανόν να είναι ουκρανικός ο πύραυλος, δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας

Ο πύραυλος που κατέπεσε χθες σε χωριό της Πολωνίας στα σύνορα με την Ουκρανία ήταν πιθανόν ένας S-300, δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Νούντα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Βαρσοβία.

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε εμείς και οι σύμμαχοί μας, επρόκειτο για έναν πύραυλο S-300 κατασκευασμένο στην Σοβιετική Ενωση, έναν παλιό πύραυλο, και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εβλήθη από την ρωσική πλευρά», είπε.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για εσκεμμένη επίθεση κατά της Πολωνίας, είπε ο Αντρέι Ντούντα. «Είναι πολύ πιθανόν ότι εβλήθη από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», πρόσθεσε.

Η Πολωνία συνεχίζει να αναλύει το ενδεχόμενο επίκλησης του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως να μην είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση της πρόβλεψης αυτής, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Ματέους Μοραβιέτσκι κατά την διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου.

Τα περισσότερα μέλη της G20 καταδικάζουν έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία στο τελικό ανακοινωθέν τους

Η πλειονότητα των χωρών μελών της G20 "καταδίκασε έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία" και αξίωσε την άνευ όρων απόσυρση της Ρωσίας και όλες συμφώνησαν στο γεγονός ότι η σύγκρουση αυτή "υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία", σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στο Μπαλί της Ινδονησίας.

"Τα περισσότερα μέλη καταδικάζουν έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία", αναφέρεται στην τελική δήλωση των ηγετών, όπου επισημαίνεται ότι η Ρωσία, η οποία είναι επίσης μέλος της G20, αντιτάχθηκε στην διατύπωση αυτή. Οι θέσεις που έλαβαν η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες απείχαν από παρόμοια απόφαση του ΟΗΕ τον Μάρτιο, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Ωστόσο τουλάχιστον τρεις διπλωμάτες σημείωσαν ότι η δήλωση, η οποία αναγνωρίζει ότι "υπήρχαν άλλες απόψεις και διαφορετικές εκτιμήσεις της κατάστασης και των κυρώσεων", υιοθετήθηκε ομόφωνα.

Τα μέλη της ομάδας, στα οποία περιλαμβάνεται η Ρωσία, υπογραμμίζουν επίσης στο κοινό τους κείμενο, ότι "η χρήση ή η απειλή της χρήσης πυρηνικών όπλων είναι απαράδεκτη".

"Είναι ζωτικής σημασίας να τηρείται το διεθνές δίκαιο και το πολυμερές σύστημα που διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Αυτό περιλαμβάνει την υπεράσπιση όλων των σκοπών και αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ και την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", υπογραμμίζεται επίσης στην τελική ανακοίνωση.

Οι ηγέτες των μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο συμφώνησαν ακόμη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να περιοριστεί παγκοσμίως η αύξηση των θερμοκρασιών στον 1,5 βαθμό Κελσίου και να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα.

Ακόμη συμφώνησαν για την προσεκτική διαβάθμιση του ρυθμού της αύξησης των επιτοκίων για να αποφεύγονται δευτερογενείς επιπτώσεις και προειδοποίησαν για "αυξημένη αστάθεια" στις νομισματικές κινήσεις, αν και η Ουκρανία ήταν το θέμα που κυριάρχησε στην σύνοδο κορυφής στο Μπαλί.

Η Ινδονησία, η χώρα που φιλοξένησε την σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20, ήλπιζε στις αρχές του 2022 να μπορεί να επικεντρώσει την προεδρία της στις προσπάθειες συνεργασίας για την αποκατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας μετά την πανδημία της COVID-19.

Ωστόσο ο πόλεμος, που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο στην Ουκρανία, ανέτρεψε το πρόγραμμα αυτό, προκαλώντας πολλαπλές κρίσεις, κυρίως επισιτιστική και ενεργειακή, και βάθυνε τις διαιρέσεις μεταξύ των χωρών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το τμήμα του τελικού ανακοινωθέντος των ηγετών της G20 που συζητήθηκε περισσότερο κατά την σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στο Μπαλί, δήλωσε σήμερα ο Ινδονήσιος πρόεδρος και κάλεσε όλες τις πλευρές να μην κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις.

Ο Τζόκο Ουιντόντο, ο πρόεδρος της χώρας που φιλοξένησε την φετινή σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20, χαρακτήρισε επίσης λυπηρή την χθεσινή έκρηξη πυραύλου στην Πολωνία. Ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι απίθανο να προήλθε από τη Ρωσία.

Ο Ουιντόντο πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε καταστροφή και τεράστιο ανθρώπινο πόνο και επιβάρυνε την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.

Κλιματική αλλαγή

Οι ηγέτες στην σύνοδο κορυφής της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας συμφώνησαν επίσης σήμερα να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να περιοριστεί παγκοσμίως η αύξηση των θερμοκρασιών στον 1,5 βαθμό Κελσίου και να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα.

"Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου", αναφέρεται στη δήλωση των ηγετών που εκδόθηκε στο πέρας της συνόδου. "Αυτό θα απαιτήσει ουσιαστικές και αποτελεσματικές ενέργειες και δέσμευση από όλες τις χώρες", προστίθεται.

Στην δήλωσή τους οι ηγέτες κάλεσαν επίσης τους μετέχοντες στη συνεχιζόμενη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP27 που διεξάγεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου να "κλιμακώσουν επειγόντως" τις προσπάθειες στη σύνοδο κορυφής τους για το θέμα του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Οι ηγέτες των χωρών μελών της G20 αναφέρθηκαν επίσης στην δήλωσή τους στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι "προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, με βάση τις εθνικές συνθήκες και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για υποστήριξη προς δίκαιες μεταβάσεις".

Κατάλληλη διαβάθμιση του ρυθμού της αύξησης των επιτοκίων

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν είχε δίωρη συνάντηση με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Κίνας Γι Γκανγκ, στις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες που είχε με υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο.

Η Γέλεν είχε πει πριν από την συνάντηση ότι ελπίζει να αποκτήσει νέα εικόνα για τα σχέδια πολιτικής της Κίνας και να εργαστεί για μια μεγαλύτερη οικονομική δέσμευση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο της συνόδου ότι αρκετές μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο να διολισθήσουν σε ύφεση, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, το αυξανόμενο κόστος τροφίμων και καυσίμων και ο εκτινασσόμενος πληθωρισμός επισκιάζουν τις παγκόσμιες προοπτικές.

Η Ινδονησία είχε ζητήσει ενότητα και να επικεντρωθεί η σύνοδος κορυφής στα προβλήματα όπως ο πληθωρισμός, η πείνα και οι υψηλές τιμές ενέργειες, τα οποία επιδεινώνονονται όλα από τον πόλεμο.

Στην τελική δήλωσή τους, οι ηγέτες σημείωσαν ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει "ασυγκριτες πολυδιάστατες κρίσεις" που εκτείνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία ως την εκτίναξη του πληθωρισμού, κάτι το οποίο αναγκάζει πολλές κεντρικές τράπεζες να συσφίξουν την νομισματική πολιτική.

Πέραν της συμφωνίας τους ότι θα συνεχίσουν να διαβαθμίζουν καταλλήλως τον ρυθμό της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, οι χώρες μέλη της G20 επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να αποφύγουν την υπερβολική αστάθεια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι "πολλά νομίσματα κινήθηκαν σημαντικά" φέτος.

Όσον αφορά το χρέος, οι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχία για την "επιδείνωση" της κατάστασης κάποιων χωρών μεσαίου εισοδήματος και υπογράμμισαν τη σημασία όλοι οι πιστωτές να μοιράζονται ένα δίκαιο βάρος.

