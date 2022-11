Κοινωνία

Εξάρχεια: Αστυνομική επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα.

Ειδική επιχείρηση πραγματοποίησε χθες, Τρίτη (15/11) η ΕΛΑΣ στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, αστυνομική επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο κτήριο κοντά στην πλατεία Εξαρχείων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (100) φιάλες αλκοολούχων ποτών σε κιβώτια, πέτρες και λοιπά οικοδομικά υλικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Πατέρας κατηγορείται ότι εξέδιδε την κόρη του για 5 ευρώ

Πολωνία – Μπάιντεν: Απίθανο οι εκρήξεις να προέρχονται από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ρώσοι

Missing Alert για 46χρονη