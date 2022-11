Πολιτική

Ιράν: Απελευθερώθηκαν τα δύο ελληνικά τάνκερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 5 μήνες ομηρίας απελευθερώθηκαν τα δύο ελληνικά τάνκερ. Τι ανέφερε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.



Αναχώρησαν σήμερα Τετάρτη, μετά από πολύμηνες συνομιλίες με το Ιράν, τα υπό ελληνική σημαία «Prudent Warrior» και «Delta Poseidon» που παρέμεναν δεσμευμένα από τις 27 Μαΐου 2022.

Η ελληνική κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με την ιρανική και τα πλοία έλυσαν κάβους, ενώ αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις με τις σχετικές λεπτομέρειες.

Παράλληλα αναχώρησε και το ιρανικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο «Lana» από το αγκυροβόλιο του Πειραιά.

Τα υπό ελληνική σημαία τάνκερ κατελήφθησαν τον Μάιο από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο, ως απάντηση στη δέσμευση από τις ελληνικές αρχές τού ιρανικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου «Lana», στο αγκυροβόλιο της Καρύστου.

Το χρονικό

Τον Μάιο, η Ελλάδα είχε κατασχέσει το ιρανικής προέλευσης πετρέλαιο από τις δεξαμενές του «Lana» δυνάμει διμερούς συμφωνίας δικαστικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Είχε μάλιστα ξεκινήσει τη μετάγγιση του φορτίου του σε μισθωμένο από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιο. Μετά το ρεσάλτο των «Φρουρών της Επανάστασης» στα δύο τάνκερ ωστόσο, και προκειμένου να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης, η πρωτόδικη απόφαση κατάσχεσης ανετράπη σε χρόνο-ρεκόρ από Εφετείο, που διέταξε να επιστραφεί το πετρέλαιο στις δεξαμενές του «Lana».

Κατεγράφη μάλιστα το παράδοξο το Εφετείο Χαλκίδας να διαψεύδει όσα με λεπτομέρεια παραθέτει σε κατάθεσή της πράκτορας του αμερικανικού FBI περί της προέλευσης του πετρελαίου. «Το πετρέλαιο στο “Lana” δεν προέρχεται από το Ομάν, όπως αναφέρεται στο δηλωτικό φορτίου που προσκομίστηκε στο Συμβούλιο Εφετών Εύβοιας. Πιστεύω ότι τα έγγραφα που υποβλήθηκαν είναι παραποιημένα», καταθέτει η πράκτορας του FBI.

Πλακιωτάκης: Ευχάριστη ημέρα για τους ναυτικούς μας

Με την ευκαιρία αυτή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε: «Η σημερινή είναι μια πολύ ευχάριστη ημέρα για τους ναυτικούς μας, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, αφού έλαβε τέλος μια δυσάρεστη και ιδιαιτέρως σύνθετη υπόθεση, μετά από συστηματικές προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στη σημερινή ευτυχή κατάληξη, τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού Δημήτρη Δόλλη, καθώς και όλα τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που από την πρώτη στιγμή κατέβαλαν επίπονες προσπάθειες για να φτάσουμε σε αίσιο τέλος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους ναυτικούς των πλοίων για την υπομονή και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν όλες τις δύσκολες ημέρες που πέρασαν, αλλά και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες των δυο πλοίων, για τη συνεργασία μας.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται και πάντα θα βρίσκονται στο πλευρό των ναυτικών μας, για κάθε πρόβλημα που μπορεί να τους προκύψει σε κάθε γωνιά της οικουμένης. Η σημερινή θετική εξέλιξη, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της προσήλωσής μας στον σκοπό αυτό και της διαρκούς μας προσπάθειας να εξυπηρετούμε και να προστατεύουμε τα συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας και των ναυτικών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστές φίμωσαν, ξυλοκόπησαν μητέρα και απείλησαν να της πάρουν το παιδί

“The 2Night Show”: Ο Μιχάλης Πανάδης εξηγεί πώς σταμάτησε να σνομπάρει την τηλεόραση (βίντεο)

Τένις: Ο Αλκαράθ έγραψε Ιστορία