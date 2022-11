Life

“The 2Night Show”: Εκλεκτοί καλεσμένοι την Τετάρτη (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται απόψε στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» τη Daphne Lawrence. H νεαρή τραγουδοποιός και τραγουδίστρια μιλάει για τους σταθμούς της ζωής της, μέχρι να φτάσει στον τελικό της προορισμό, που ήταν το τραγούδι. Η «απογοήτευση» μετά τη συμμετοχή της στο «The Voice», οι κρίσεις πανικού, οι σπουδές υποκριτικής, τα μαθήματα φωνητικής και τέλος το «follow» στο Instagram που της επιφύλασσε μια αναπάντεχη έκπληξη. Ποια ήταν η πρώτη της αντίδραση, όταν της τηλεφώνησε η Άννα Βίσση για συνεργασία; Σε ποια γνωστά τραγούδια έχει συνυπογράψει τους στίχους; Τέλος, ο Γρηγόρης αποφασίζει να την αποχαιρετίσει με τον πιο «γλυκό» τρόπο, με πάστες α λα The 2Night και… τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται!

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη, έρχεται και ο Τάκης Βλαστός. Ο ηθοποιός, και ανιψιός του αείμνηστου Διονύση Παπαγιαννόπουλου, μας συστήνει τον δικό του θείο, τον ταλαντούχο ηθοποιό, τον αξιόλογο άνθρωπο και αγαπημένο σε όλους «Νιόνιο». Για ποιο λόγο «αλλοιώθηκε», από εφημερίδα της εποχής, το σκηνικό του θανάτου του σημαντικού ηθοποιού; Ποια ήταν η «κρυφή» φιλανθρωπική του δράση; Γιατί δεν έμαθε ποτέ κανείς, για τις συντρόφους του; Ποιος ηθοποιός τού «έφαγε», τον μεγάλο του έρωτα, την Άννα Καλουτά; Επίσης, περιγράφει το αστείρευτο χιούμορ του Διονύση Παπαγιαννόπουλου, την εσωστρέφεια, την αυστηρότητα, αλλά και το ταλέντο του στο τάβλι, με παρτενέρ την Τζένη Καρέζη. Τέλος, μιλάει για τη δική του πορεία ως ηθοποιός σε εκατοντάδες τηλεοπτικές σειρές και εκφράζει το παράπονό του, που τα τελευταία χρόνια δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό του για συνεργασία.

Καλεσμένη στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Χρύσα Παπά. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, την ποντιακή καταγωγή της, τις «κρυφές» σπουδές στην υποκριτική και την «κατάκτηση» των ονείρων της. Ποιο ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή της και πότε επιλέγει να βρίσκεται σε σχέση; Ποιο είναι το ρητό που την αντιπροσωπεύει και το έχει κάνει τατουάζ στο σώμα της; Πόσες εκατοντάδες φυτά και δέντρα έχει στη βεράντα της; Επίσης, μιλάει για την ωραία «τύπισσα» που υποδύεται στη «Γη της Ελιάς» και περιγράφει τη μοναδική εμπειρία, στη θεατρική παράσταση «Σέρρα, η ψυχή του Πόντου», στην οποία εμφανίζεται με 12 διαφορετικούς ρόλους.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

