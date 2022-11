Οικονομία

Ασφαλιστικό: Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Τις επόμενες ημέρες ο προϋπολογισμός και οι αναδιάρθρωση της ΕΥΠ στην Ολομέλεια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 21 Νοεμβρίου, θα κατατεθεί από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, στην Ολομέλεια ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2023. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών που έκανε η Διάσκεψη των Προέδρων, η συζήτηση και η επεξεργασία του σχεδίου του προϋπολογισμού του κράτους για το 2023 στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου. Στην Ολομέλεια η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με τη ψήφισή του στις 17 Δεκεμβρίου.

Μεθαύριο, Παρασκευή, στην Ολομέλεια θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση ο Προϋπολογισμός της Βουλής των Ελλήνων για το 2023.

Σήμερα κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις. Την Παρασκευή θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην Ολομέλεια, προγραμματίσθηκε να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου.

Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΕΥΠ που είναι σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη λεγόμενη προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών επιβεβαιώνει όλα όσα ανέδειξε το ΚΚΕ γι’ αυτή τη δυσώδη υπόθεση: Ότι, με ευθύνη της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων, ανοίγουν νέοι αντιδραστικοί δρόμοι για τη θωράκιση και ενίσχυση του κράτους, των υπηρεσιών παρακολούθησης και καταστολής. Γι’ αυτό και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δε βάζει μόνο ταφόπλακα στην αλήθεια για τις υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά ενισχύει περαιτέρω όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο του “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”. Αναβαθμίζει τη δράση της ΕΥΠ και τις λειτουργίες του αστικού επιτελικού κράτους, με σημαία την “εθνική ασφάλεια” του κεφαλαίου. Αυτή η “εθνική ασφάλεια” ορίζεται στο νομοσχέδιο της ΝΔ με τρόπο που αποκαλύπτει ότι από τη φύση της στοχεύει στον “εχθρό λαό”. Όσο για τα κατασκοπευτικά λογισμικά με βάση και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, όχι απλά δεν απαγορεύονται, αλλά με τον πλέον επίσημο τρόπο νομιμοποιούνται στα χέρια των κρατικών αρχών και μυστικών υπηρεσιών. Είναι “στάχτη στα μάτια” του κόσμου ότι όλος αυτός ο βούρκος του συστήματος -που στηρίζεται σε αντιλαϊκές συνταγματικές και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, στο “δίκαιο” της ΕΕ- μπορεί να πλαισιωθεί με ρυθμίσεις και όρους που δήθεν θα προστατεύουν το λαό και τα δικαιώματά του, όπως προβάλλουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μόνο ο λαός θα δώσει τη λύση, με την πάλη του ενάντια στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και το κράτος του, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».

