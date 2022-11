Πολιτισμός

Πολυτεχνείο - Μουσεία: Τροποποίηση στα ωράρια λειτουργίας

Αλλάζει το ωράριο των μουσείων λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Έκτακτη τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας των μουσείων, λόγω των εκδηλώσεων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας για την 49η επέτειο του Πολυτεχνείου, αύριο Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2022, ανακοίνωσε το ΥΠΠΟΑ. Συγκεκριμένα, το ωράριο λειτουργίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Επιγραφικού Μουσείου, του Νομισματικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Μουσείου Λοβέρδου - Τσίλλερ και του Αρχαιολογικού Χώρου Λυκείου διαμορφώνεται στις 17/11 ως εξής:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 08:30-13:00

Επιγραφικό Μουσείο: 08:30-13:00

Νομισματικό Μουσείο: 08:30-13:00

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: 08:30-13:00

Μουσείο Λοβέρδου - Τσίλλερ: Κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος Λυκείου: 08:00-13:00

