Παίδων - Καταγγελία για παρενόχληση ανήλικου σε ανήλικο: ΕΔΕ διέταξε ο Πλεύρης

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένας 14χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά έναν 7χρονο και μία 13χρονη στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".

Μία σοκαριστική καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας, όταν ένα 7χρονο αγόρι, κατήγγειλε ότι το παρενόχλησε σεξουαλικά ένας 14χρονος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το νοσοκομείο Π & Α Κυριάκου έδωσε εντολή για να διενεργηθεί άμεσα ΕΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά βρίσκονταν σε ειδικό χώρο φιλοξενίας οκογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, κατόπιν εισαγγελικης εντολής, καθώς αναμένουν να μετακινηθούν σε προνοιακη δομή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 7χρονος κατήγγειλε στη μητέρα του πως ο 14χρονος τον παρενόχλησε σεξουαλικά στο μπάνιο υπό την απειλή μαχαιριού. Εκείνη ειδοποίησε τον νονό του παιδιού, γιατί δεν μπορούσε να μεταβεί η ίδια. Όταν ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο, βρήκε τον 14χρονο και, αφού λογομάχησαν, τον χτύπησε και εξαφανίστηκε.

Μάλιστα, μετά την καταγγελία του 7χρονου, ακολούθησε καταγγελία και μιας 13χρονης για τον ίδιο λόγο.

