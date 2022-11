Παράξενα

Τουρκία: “γκουρού” ιεροκήρυκας “έφαγε” 8600 χρόνια φυλάκισης

Για ποιον λόγο κατηγορήθηκε και του επιβλήθηκε η εν λόγω ποινή, ο ιεροκήρυκας που εμφανιζόταν με ημίγυμνες κοπέλες.

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε έναν τηλε-ιεροκήρυκα «γκουρού», ηγέτη θρησκευτικής σέχτας, τον Αντνάν Οκτάρ, σε περισσότερα από 8.600 χρόνια κάθειρξη, μετά την καταδίκη για μια σειρά εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο 60χρονος Οκτάρ, γνωστός κυρίως με το ψευδώνυμο Χαρούν Γιαχία, έγινε διάσημος με την παρουσίαση μιας εκπομπής σε διαδικτυακό κανάλι στην οποία εμφανιζόταν περιτριγυρισμένος από νεαρές, ημίγυμνες κοπέλες, τις οποίες αποκαλούσε «γατάκια».

Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2018, καταδικάστηκε σε 8.658 χρόνια κάθειρξη, για κατηγορίες μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις, κλοπή προσωπικών δεδομένων και στέρηση ελευθερίας, σύμφωνα με το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε σε δέκα συγκατηγορούμενους, μέλη της οργάνωσής του.

Ο Οκτάρ καταδικάστηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2021 σε 1.075 χρόνια κάθειρξη, προτού ακυρωθεί η ετυμηγορία από το εφετείο.

Στο εξωτερικό, ο Οκτάρ έγινε διάσημος μετά τη δημοσίευση ενός «Άτλαντα της δημιουργίας» στον οποίο απέρριπτε τις εξελικτικές θεωρίες.

