Nordic Monitor: κύκλωμα κατασκοπείας από την Τουρκία αναζητούσε Γκιουλενιστές στην Ελλάδα

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για το κύκλωμα κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας.

Δημοσίευμα του Nordic Monitor, αποκαλύπτει απορρητα έγγραφα της τουρκικής κυβέρνησης που αφορούν κατασκοπεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου και εστάλη από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας σε αστυνομικά τμήματα της επαρχίας. Στο απόρρητο έγγραφο γινόταν αναφορά σε έξι επιχειρηματικές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 13 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονταν με την οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν.

Τα πρόσωπα που φέρεται να παρακολουθούσε η τουρκική κυβέρνηση ήταν ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων αλλά και οι σύζυγοί αυτών.

Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι ήταν μέρος μιας ευρύτερης μυστικής επιχείρησης που διεξήγαγε η τουρκική κυβέρνηση στην Ελλάδα για τον εντοπισμό στόχων από την οργάνωση του Γκιουλέν.

επιβεβαιώνοντας ότι πολλές υπηρεσίες συμμετείχαν σε κατασκοπεία σε ξένο έδαφος και, ακόμη χειρότερα, σε έδαφος χώρας μέλους και συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτή, η οποία ονομάστηκε «προστασία της αποστολής» στο εξωτερικό, λειτουργούσαν, προσωπικά, κάτω από την ομπρέλα του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, δεν είχαν καταχωρηθεί ως «αστυνομικοί» στη διπλωματική λίστα, αλλά τόσο τα κράτη αποστολής όσο και τα κράτη υποδοχής γνώριζαν ποιοι ήταν και τι έκαναν. Η βασική αποστολή τους ήταν να συντονιστούν με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Κατά το νόμο, σημειώνει το Nordic Monitor, η τουρκική αστυνομία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και απαγορεύεται από το να συγκεντρώνει πληροφορίες εκτός των συνόρων της χώρας. Μόνο η μυστικές υπηρεσίες, η διαβόητη MIT, μπορεί να το κάνει αυτό.

Το 2017 η κυβέρνηση Ερντογάν δημιούργησε μια νέα θέση για τις τουρκικές διπλωματικές αποστολές: ειδικά επιλεγμένα άτομα από το υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργούσαν ως σύμβουλοι. Εργάζονταν ως σύμβουλοι του υπουργείου Εσωτερικών (Icisleri musaviri) σε πρεσβείες και ακόλουθους του υπουργείου Εσωτερικών (Icisleri atasesi) στα προξενεία. Επέβλεπαν αστυνομικούς και στις αποστολές που τους έχουν ανατεθεί.

Αυτή τη θέση στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα καλύπτει ο Uygar Elmastasi. Είναι ακροδεξιός εθνικιστής και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Σελούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρό του Ερντογάν, ο οποίος έχει την εταρία που φτιάχνει τα τουρκικά drone.

«Ο διορισμός του Elmastasi δείχνει ότι η κυβέρνηση Ερντογάν σχεδιάζει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της στην Ελλάδα, μια χώρα που είναι ήδη πρωταρχικός στόχος της MIT. Με άλλα λόγια, η Emniyet, με πολύ μεγαλύτερους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό από τη MIT, θα διευρύνει τις μυστικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στην Ελλάδα», γράφει το Nordic Monitor.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν για έρευνες στην Τουρκία.

