Κρήτη – Ασέλγεια σε 3χρονη: Στη φυλακή ο παππούς και η γιαγιά της

Καταδικάστηκαν ο παππούς και η γιαγιά της ανήλικης που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αυτούς.

Ένοχους έκρινε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, τον 55χρονο παππού και την σύζυγο του, για την υπόθεση αποπλάνησης της ανήλικης εγγονής τους, όταν εκείνη ήταν μόλις 3-4 ετών.

Ο παππούς κρίθηκε και στο δεύτερο βαθμό ένοχος για αποπλάνηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, ενώ η γιαγιά του παιδιού κρίθηκε ένοχη για συνέργεια στην αποπλάνηση ανηλίκου.

Ο 55χρονος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, ενώ στη σύζυγό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή. Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

