Μουντιάλ 2022: Μυστήριο με την τελετή έναρξης

Οι φήμες, οι ακυρώσεις και οι προσδοκίες για την τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που ξεκινά σε λίγες μέρες.

Τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ από την ερχόμενη Κυριακή (20/12) έως τις 18 Δεκεμβρίου, η FIFA δεν έχει αποκαλύψει τα μυστικά της.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου και θα αρχίσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), πριν από την εναρκτήρια αναμέτρηση του 1ου ομίλου μεταξύ του Κατάρ και του Ισημερινού.

Αρχικά το σχέδιο ήταν η τελετή έναρξης να πραγματοποιηθεί πριν από το πρώτο παιχνίδι του Κατάρ στις 21 Νοεμβρίου, κάτι που θα δημιουργούσε την ασυνήθιστη κατάσταση δύο αναμετρήσεις να έχουν διεξαχθεί πριν απ' αυτήν. Όμως, στη συνέχεια ο αγώνας του Κατάρ μετατέθηκε μία ημέρα νωρίτερα (20/11).

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Ισημερινού, Γκιγιέρμο Λάσο, δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στην συνάντηση της εθνικής ομάδας της χώρας του με το Κατάρ, επικαλούμενος εσωτερική αναταραχή.

Το σίγουρο είναι ότι η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Αλ Μπαΐτ» -της πόλης Κορ- χωρητικότητας 60.000 θεατών, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα.

Το στάδιο «Αλ Μπαΐτ» πήρε το όνομά του και σχεδιάστηκε από τις σκηνές που χρησιμοποιούν οι νομάδες στον Κόλπο. Είναι το πιο απομακρυσμένο στάδιο από το κέντρο της Ντόχα, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα, ενώ έχει ανασυρόμενη οροφή.

Το μουσικό συγκρότημα BTS ανακοίνωσε ότι ο Νοτιοκορεάτης ποπ τραγουδιστής Τζουνκούκ, ένα από τα επτά μέλη του επταμελούς ανδρικού γκρουπ, θα εμφανιστεί στην τελετή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Total Reporter", η FIFA, εκτός από τον τραγουδιστή των BTS, φαίνεται να είχε επιλέξει την Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, ενώ έχουν ακουστεί επίσης, σύμφωνα με την "The Telegraph", τα ονόματα των Ρόμπι Γουίλιαμς, "Black Eyed Peas" και Νόρα Φατίι.

Εάν εμφανιστεί η Κολομβιανή τραγουδίστρια, δεν θα είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται σε τελετή έναρξης ή λήξης Μουντιάλ, αφού είχαν προηγηθεί εκείνες στα Παγκόσμια Κύπελλα που διοργάνωσαν Γερμανία (2006), Νότια Αφρική (2010) και Βραζιλία (2014).

Μάλιστα, εκείνο της Νότιας Αφρικής, στο οποίο η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο, έγινε η αφορμή να «γνωρίσω τον άνδρα της ζωής μου», όπως είχε πει αργότερα η ίδια, αναφερόμενη στον Ζεράρ Πικέ, με τον οποίο χώρισε πρόσφατα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης είναι το "Hayya Hayya" ("Better Together"/«καλύτερα μαζί»).

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 στη Ρωσία άρχισε με μια τελετή στη Μόσχα, με τον Βρετανό ποπ σταρ, Ρόμπι Γουίλιαμς, και τη Ρωσίδα σοπράνο, Άϊντα Γκαριφούλινα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκφώνησαν ομιλίες στην τελετή έναρξης.

