Washington Post για Ερντογάν: Τι να κάνεις τους εχθρούς με τέτοιους συμμάχους;

Στο δημοσίευμα που αναφέρει τον Ερντογάν ως εγωιστή, αναλύονται τα προβλήματα που φέρνει εντός ΝΑΤΟ αλλά και η επιθετικότητά του προς την Ελλάδα.

Με ένα δημοσίευμα "φωτιά" η Washington Post αναφέρεται με σκληρή γλώσσα στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο αναφέρεται ο επικίνδυνος ρόλος του Τούρκου προέδρου, η επιθετικότητα προς την Ελλάδα και η στάση του που υποδαυλίζει το ΝΑΤΟ.

Ο αρθρογράφος, Αντρέας Κλουτ, στην ανάλυσή του κάνει λόγο από τον τίτλο κιόλας για τον εγωισμό του Ερντογάν παραλληλίζοντάς τον με Οθωμανό σουλτάνο και σημειώνει ότι "το να είσαι ή να γίνεσαι σύμμαχος κάποιου έγκειται στο να συμφωνείς στο ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι οι κοινοί εχθροί σου. Διαφορετικά, δεν υφίσταται η έννοια της συμμαχίας".

Όπως αναφέρει, στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει άσκοπες ενέργειες και τα πράγματα να γίνονται περίπλοκα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο: "Για να φανεί δυνατός πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δημιουργεί προβλήματα σε φίλους και εχθρούς, ενώ αδιαφορεί παντελώς για το εάν τα καμώματα του υπονομεύουν τη συνοχή της Δύσης και της ασφάλεια της Ευρώπης γενικά".

Όσον αφορά τη στάση του Ερντογάν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο αρθρογράφος σημειώνει ότι "σχεδόν όλα τα 30 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνούν ότι η Ρωσία - υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν - είναι ο κύριος αντίπαλος της Συμμαχίας".

Ανεύθυνη και εκβιαστική στάση απέναντι σε Σουηδία και Φινλανδία: "Ο Ερντογάν είναι το κύριο πρόβλημα"

Σύμφωνα με το άρθρο της Washington Post "ο Ερντογάν συμπεριφέρεται ακόμη πιο ανεύθυνα στο θέμα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, συγκεκριμένα ως προς την επιθυμία τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Το σενάριο αυτό θα ήταν μόνο θετικό και μάλιστα για όλους τους εμπλεκόμενους. Η Σουηδία και η Φινλανδία θα ήταν πιο ασφαλείς σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει πως επίθεση σε έναν σημαίνει επίθεση εναντίον όλων. Και το ΝΑΤΟ θα ήταν ισχυρότερο χάρη στη στρατιωτική ικανότητα και τη στρατηγική γεωγραφία των Σκανδιναβών".

Ακόμη στο άρθρο αναφέρεται πως ο Ερντογάν είναι ο λόγος που δεν έχει μπει ακόμη στη Συμμαχία η Σουηδία και η Φινλανδία: "Ο Ερντογάν είναι το κύριο πρόβλημα και ο λόγος για τον οποίο είναι αδύνατο να επισπευσθεί η διαδικασία της επικύρωσης των συμφωνιών για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, εκβιάζει τους Σουηδούς να υιοθετήσουν την άποψή του για την πολιτική στη Μέση Ανατολή. Για τον Ερντογάν, όλες οι κουρδικές οργανώσεις, είτε εδρεύουν στην Τουρκία, τη Συρία ή οπουδήποτε αλλού, είναι τρομοκρατικές οργανώσεις που πρέπει να απαγορευτούν και να καταπολεμηθούν. Η Τουρκία ζητά από τη Σουηδία να ευθυγραμμιστεί με τη δική της πεποίθηση επ’ αυτού".

Αιγαίο: Με τέτοιους συμμάχους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς;

Στο δημοσίευμα αναφέρεται και το ζήτημα της προκλητικότητας των Τούρκων στο Αιγαίο, ως "εντελώς απαράδεκτο στο ζήτημα του Αιγαίου" και τονίζεται ότι είναι ένα ζήτημα που δεν έχει επιλυθεί εδώ και δεκαετίες. "Η έχθρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι κάτι νέο. Ωστόσο, φαίνεται πως τελευταία από τα λόγια βρεθήκαμε από λόγια σε πράξεις" αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις προκλήσεις από την Άγκυρα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το άρθρο αναφέρει: "οι Έλληνες καταγγέλλουν ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν συνεχώς τα ελληνικά χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο. Οι Τούρκοι κατηγόρησαν τους Έλληνες για παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ, ακόμη και για "λοκάρισμα" αντιαεροπορικού συστήματος σε τουρκικά F-16 κοντά στην Κρήτη".

Και συνεχίζει: "Με τέτοιους συμμάχους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς; Ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί ανοιχτά ότι θα μπει νύχτα στην Ελλάδα… Ναι, καλά το διαβάσατε. Ο Ερντογάν απειλεί με πόλεμο ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ".

Παίζει το ρόλο του μαύρου πρόβατου

Η σκληρή γλώσσα για τον Τούρκο Πρόεδρο δεν τελειώνει εκεί, καθώς το δημοσίευμα συνεχίζει: "Όλες οι συμμαχίες, όπως και οι οικογένειες έχουν τις εντάσεις τους. Και ο Ερντογάν παίζει τον ρόλο του μαύρου πρόβατου χρόνια τώρα. Τι συμβαίνει, όμως, στο μυαλό του Ερντογάν; Το παίζει νταής ενόψει εκλογών; Επιδιώκει στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ; Θέλει να ανοικοδομήσει την Τουρκία κατ’ εικόνα των Οθωμανών, όπως ο Πούτιν φαντασιώνεται την αυτοκρατορία των Τσάρων; Και πάνω από όλα, μπορεί ο Ερντογάν να θεωρηθεί αξιόπιστος σύμμαχος σε περίπτωση πολέμου;"

Τέλος, προτρέπει τους Τούρκους που σε λίγο καιρό θα κληθούν να ψηφίσουν στις εκλογές: "Οι καιροί που ζούμε είναι πολύ σοβαροί για τέτοιου είδους περισπάσεις. Η Δύση πρέπει να παραμείνει ενωμένη και δυνατή. Για αυτό, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις παλιές αλλά κενές περιεχομένου διαμάχες. Ο στόχος θα πρέπει να είναι ένας και μοναδικός. Να μην επιτρέψουμε στον Πούτιν να κλιμακώσει και να διευρύνει τον πόλεμό του. Και οι Τούρκοι θα πρέπει να θυμίσουν στον Πρόεδρό τους ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς όφελος ούτε της Τουρκίας ούτε και του ΝΑΤΟ".

