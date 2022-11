Πολιτική

Ισραήλ: στην Ελλάδα την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ατχέντα της συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Επίσκεψη στην Ελλάδα για θέματα πολιτικής και ασφάλειας, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή o υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ (Benny Gantz), όπως κάνει γνωστό η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα μέσω Twitter. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μπένι Γκαντζ θα συναντηθεί με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει, επίσης, κατάθεση στεφάνου σε επίσημη τελετή στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα.

Κατά την επίσκεψή του, σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ θα γίνει δεκτός με τιμητική φρουρά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα και θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και διευρυμένη με τους συνεργάτες τους. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση των δύο υπουργών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προστίθεται.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, όπως γνωστοποιείται, θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς και τον στρατιωτικό ακόλουθο στην Αθήνα, συνταγματάρχη Tal Wallenberg.

O Υπουργός Άμυνας του #Ισραήλ @gantzbe θα πραγματοποιήσει επίσκεψη για θέματα πολιτικής και ασφάλειας στην #Ελλάδα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας @npanagioto 1/4 pic.twitter.com/asTbzLpRAA — Israel in Greece (@IsraelinGreece) November 16, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μαμαλάκης: βγήκε από την εντατική - ο λόγος νοσηλείας του (βίντεο)

Λάρισα: ποινή φυλάκισης επειδή φίλησε ξένο μωρό σε νοσοκομείο

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Χειρουργήθηκε η Ελληνίδα τραυματίας