Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Αρρυθμίες, δυσλεξία και υπερηχογράφημα σε ζώα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Αφιέρωμα στις αρρυθμίες

Τι πρέπει να κάνουμε αν αισθανόμαστε την καρδιά μας να χτυπά ακανόνιστα;

Τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα και ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση;

Η συγκλονιστική ιστορία της Κυβέλης: «Νίκησε» την αρρυθμία που είχε από μικρό παιδί.

Θεραπευτική άσκηση για γερή καρδιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο. Πόσο υγιεινά είναι ως συστατικά τροφίμων;

Η ευεργετική τακτική «φροντίζω τον εαυτό μου» και πώς θα την εντάξουμε στη ζωή μας;

Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια της δυσλεξίας στα παιδιά μας;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Διαγνωστικό υπερηχογράφημα για τον σκύλο και τη γάτα μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρέαν το Σάββατο

Περού: αεροπλάνο τράκαρε με φορτηγό στον διάδρομο απογείωσης (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Panic Button: Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα