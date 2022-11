Πολιτική

Μενέντεζ: όσο είμαι στη Γερουσία δε θα συμφωνήσω στην πώληση F-16 στην Τουρκία

Τι δήλωσε για την προκλητικότητα της Τουρκίας, ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή την 39η επέτειο από την μονομερή ανακήρυξη της «ανεξαρτησίας» του ψευδοκράτους διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), ο Ρόμπερτ Μενέντεζ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννης Κασουλίδης, οι Γερουσιαστές Μενέντεζ, Κρις Βαν Χόλεν, Τζον Σαρμπάνης και Ντίνα Τάιτους, ο Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου, ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ και εκπρόσωποι κυπριακών και ελληνικών ομογενειακών οργανώσεων.

Ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, δήλωσε μεταξύ άλλων περήφανος που είναι υποστηρικτής του κυπριακού ζητήματος, ζητώντας από όλους να φροντίσουν ώστε να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

«Η συνεχιζόμενη προθυμία του Ερντογάν να επιβληθεί στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Αμερική να σταθεί πλάι-πλάι με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι περήφανος που είμαι επί μακρόν υποστηρικτής του κυπριακού ζητήματος και των αγώνων για δεκαετίες για ασφάλεια και δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως γνωρίζετε, είμαι πλήρως αφοσιωμένος στο θέμα της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε κατά την παρέμβαση του ο κ. Μενέντεζ.

Πρόσθεσε ότι χάρηκε όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν το περασμένο φθινόπωρο πιστοποίησε ότι επιτρέπει στην Κύπρο να αγοράζει όπλα αμερικανικής κατασκευής.

«Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά υπάρχει ακόμα περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ο Ερντογάν συνεργάστηκε με τους πιο βάναυσους δικτάτορες στην Ιαπωνία και την Κίνα, τον Πούτιν και τη Ρωσία. Παρατηρεί ότι συμβαίνει στην Ουκρανία γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη βόρεια Κύπρο», ανέφερε.

Ακόμη τόνισε πως «Είναι πιο ασταθής και απρόβλεπτος. Γι’ αυτό σήμερα η απειλή για την κατεχόμενη περιοχή είναι μια απειλή που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να βάλουν κανένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 στα χέρια του Προέδρου Ερντογάν. Δεν θα εγκρίνω κανένα F-16 για την Τουρκία μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθετική του εκστρατεία σε ολόκληρη την περιοχή».

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν τόσα πολλά που οι Κύπριοι, οι κάτοικοι του Νιου Τζέρσεϊ και όλοι οι Αμερικανοί μπορούν να επιτύχουν μαζί εάν συνεργαστούν.

Και επεσήμανε: «ας φροντίσουμε και κάθε τελευταίος Τούρκος στρατιώτης να φύγει οριστικά από το νησί της Κύπρου. Να φτιάξουμε μια Ανατολική Μεσόγειο ενωμένη και ειρηνική».

Κρις Πάππας: Διακομματική πρωτοβουλία για «μπλόκο» στα F-16 της Τουρκίας

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας ανέλαβε νέα διακομματική πρωτοβουλία για να υπενθυμίσει τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία δεν πρέπει να λάβει νέα αμερικανικά μαχητικά, δίνοντας συνέχεια στη στήριξη των ομογενών βουλευτών για "μπλόκο" στην αγορά F-16 από την Άγκυρα.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κατατεθεί εκ νέου η διακομματική τροπολογία που θέτει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις στην πώληση εξοπλισμών στην Τουρκία ώστε να αποτελέσει τμήμα του νομοσχεδίου για τον αμυντικό εξοπλισμό.

