Κόσμος

Νέα Υόρκη: μωρό πέθανε από την πείνα δίπλα στον νεκρό πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η ιστορία του παιδιού που βρέθηκε νεκρό στον ίδιο χώρο με τον πατέρα του.

Νεκρό δίπλα στον πατέρα του, που πέθανε από φυσικά αίτια βρέθηκε ένα μωρό δύο ετών, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της περιοχής, το παιδί πέθανε από την πείνα, αφού ο πατέρα του, 59 ετών κατέληξε μέσα στο σπίτι τους από φυσικά αίτια, στις 15 του περασμένου Φεβρουαρίου.

Ο πατέρας πέθανε από καρδιακά προβλήματα πριν από το μωρό και κανένας από τους δύο δεν έφερε τραύματα. Το παιδάκι πέθανε επειδή δεν κατάφερε να φάει, κάποιες μέρες μετά τον πατέρα του.

Το αγοράκι και ο πατέρας του βρέθηκαν όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι τους, επειδή δεν είχαν πάει να παραλάβουν επιταγή επιδόματος.

Και οι δύο βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα, ενώ δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης στο χώρο. «Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι υπήρχε και κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι όταν πέθαναν», είπε ο αστυνομικός.

Η μητέρα του μωρού και τα έξι του αδέλφια, όπως και η γιαγιά το ζουν.

Το αγοράκι που πέθανε από την πείνα είχε γεννηθεί με κάποια γενετική δυσμορφία και μετά από πολλές επεμβάσεις και θεραπείες κατάφερε να περπατήσει.

Ο φάκελος για τους θανάτους πατέρα και γιου έκλεισε τώρα, καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα των Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαμαλάκης: βγήκε από την εντατική - ο λόγος νοσηλείας του (βίντεο)

Ισραήλ: στην Ελλάδα την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Χειρουργήθηκε η Ελληνίδα τραυματίας