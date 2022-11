Κοινωνία

Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός μετά από σύγκρουση με νταλίκα (εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο μετά από σύγκρουση επαγγελματικού οχήματος με νταλίκα. Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε από την Πυροσβεστική, όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά.

Τραγωδία συνέβη στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας και συγκεκριμένα στο ύψος του σταθμού ανεφοδιασμού στο 47οχλμ στο ρευμα προς Λαμία.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο οδηγός ενός επαγγελματικού οχήματος συγκρούστηκε με νταλίκα φορτωμένη με πάνελ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου οδηγού του επαγγελματικού οχήματος και τον εγκλωβισμό του σε αυτό.

Κλιμάκιο της Π. Υ Οινοφύτων με επικεφαλής το διοικητή έφτασαν άμεσα στο σημείο επιχειρώντας τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός άνδρα χωρίς αισθήσεις από φορτηγό, συνέπεια τροχαίου, στο 47 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2022

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε λίγη ώρα και προανάκριση για τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος διενεργεί το Τ.Τ. Εθνικής οδού.

Πηγή: tvstar.gr

