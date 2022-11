Life

“The 2Night Show” - Χρύσα Παπά: Έχω ζήσει έρωτες και ευτυχώς δεν κατέληξαν σε γάμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε η ηθοποιός για τα παιδικά της χρόνια και την προσωπική της ζωή στο Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη «The 2Night Show» ήταν η Χρύσα Παπά για μία... «πολύ προσωπική» συνέντευξη στο Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, την ποντιακή καταγωγή της, τις σπουδές στην υποκριτική και την «κατάκτηση» των ονείρων της. «Μεγάλωσα σε μία συντηρητική οικογένεια με την καλή έννοια. Οι γονείς μου είχαν σούπερ μάρκετ και ήταν δουλειά, σπίτι, οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά.

«Στις Πανελλήνιες πέρασα στη γαλλική Σχολή και τελείωσα τις σπουδές μου. Οι δικοί μου δεν ήθελαν να γίνω ηθοποιός» σημείωσε αρχικά.

Το ρητό που την αντιπροσωπεύει είναι «τα όνειρα που εγκαταλείπεις επιστρέφουν σαν εφιάλτες», μία φράση που κολλούσε πάντα με post it στα ψυγεία της και αργότερα έκανε και τατουάζ στο σώμα της.

«Ήταν δύσκολα τον πρώτο καιρό στην Αθήνα αλλά είχε ενδιαφέρον όλο αυτό το ψάξιμο. Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος στην τηλεόραση ήρθε το 2008 στα «Μυστικά της Εδέμ» εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην απόφαση να έρθει από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα αποκαλύπτοντας την φράση που ήρθε σαν σημάδι από τον Θεό στον δρόμο της

Πιο συγκεκριμένα, η Χρύσα Παπά σημείωσε χαρακτηριστικά πως «υπήρχε μια φράση που την είχα βάλει σαν post-it στο ψυγείο όταν ήρθαν στην Αθήνα και τώρα έχω κάνει τατουάζ πια εδώ. Τα όνειρα που εγκαταλείπεις, επιστρέφουν σαν εφιάλτεςΣτο λέω και κάθε φορά που το λέω… Το έχω κάνει πια τατουάζ εδώ, στο πλάι. Όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο, πριν μπω στη δραματική σχολή, είχα μια φλόγα να πάω προς την υποκριτική. Πάω στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, όπου ακούω για μια θεατρική ομάδα και πηγαίνω. Εκεί υπήρχε ένας πίνακας που έγραφε «τα όνειρα που εγκαταλείπεις γυρνούν σαν εφιάλτες» με τις περισπωμένες, τις δασείες κλπ».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για την προσωπική της ζωή.

«Έχω ζήσει τους έρωτές μου και ευτυχώς δεν κατέληξαν σε γάμο, γιατί αν ήταν να γίνει, θα είχε γίνει. Έφτασα κοντά σε γάμο» δήλωσε.

«Δεν θέλω να είμαι με ένα ν άνθρωπο για να περνάω καλά στη ζωή μου αλλά για να περνάω καλύτερα, καλά περνάω και μόνη μου» πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη