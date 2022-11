Life

“The 2Night Show” - Daphne Lawrence: Το follow στο Instagram που έφερε τη συνεργασία με την Άννα Βίσση (βίντεο)

Tην Daphne Lawrence υποδέχτηκε στο πλατό του "The 2night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

H νεαρή τραγουδοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, στην «απογοήτευση» μετά τη συμμετοχή της στο «The Voice» και στις κρίσεις πανικού που εμφάνισε.

«Μετά το The Voice με έπιασε “κατάθλιψη”, είχα πέσει αρκετά ψυχολογικά, δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική» εξομολογήθηκε στην αρχή της κουβέντας της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ήταν να φύγω στην Αγγλία για σπουδές γιατί με πήραν σε ένα κολλέγιο, με έπιασαν κρίσεις πανικού, οπότε δεν πήγα ποτέ. Έμεινα εδώ, ξαναέδωσα Πανελλήνιες, πέρασα “Θεατρικών Σπουδών” και στη συνέχεια πήγα στη δραματική σχολή. Έτσι άρχισα πάλι να τραγουδάω και να γράφω» είπε χαρακτηριστικά.

Για το πώς «έσκασε» η συνεργασία της με την Άννα Βίσση στην επιτυχία «Αίμα» είπε:

«Την έκανα follow, με έκανε follow back, της έγραψα “ευχαριστώ πολύ” και μου έστειλε μήνυμα αν γράφω μουσική για να συνεργαστούμε» είπε για την πρώτη επικοινωνία της με την Άννα Βίσση. Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά, ήμουν σερβιτόρα, τα παράτησα όλα για να μιλήσουμε» τόνισε.

