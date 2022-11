Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος – “επιδημία καρκίνου”: Τι ανησυχεί τους ειδικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ στο ερώτημα αν οι αυξημένες διαγνώσεις καρκίνου, σχετίζονται με το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θανάσης Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στη διεθνή μελέτη που δημοσιεύτηκε και εκφράζει τους φόβους των ειδικών για την αυξημένη διάγνωση καρκίνων το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, κατά τη διάρκεια της καραντίνας που επιβλήθηκε λόγω του κορονοϊού, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στον προληπτικό έλεγχο για νεοπλασίες. Υπολογίζεται ότι «χάθηκαν» ή καθυστέρησαν περίπου 1 εκ. διαγνώσεις.

Κατά συνέπεια είναι περισσότερο από ποτέ τώρα, η ανάγκη για προληπτικούς ελέγχους, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις καρκίνων αλλάζει εντελώς την εξέλιξη της νόσου.

Ο κ. Δημόπουλος, ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι δεν μπορεί να συσχετιστεί η αυξημένη διάγνωση καρκίνων με τα εμβόλια για τον κορονοϊό, θεωρία που ακούγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη