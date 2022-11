Life

“The 2Night Show” - Βλαστός: Τα δάκρυα για τον θείο του Διονύση Παπαγιαννόπουλου και οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις (βίντεο)

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ο Τάκης Βλαστός.

Ο ηθοποιός, και ανιψιός του αείμνηστου Διονύση Παπαγιαννόπουλου, μας σύστησε τον δικό του θείο, τον ταλαντούχο ηθοποιό, τον αξιόλογο άνθρωπο και αγαπημένο σε όλους «Νιόνιο».

Αρχικά ο Τάκης Βλαστός αποκάλυψε ότι «έβγαλαν τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο από τον τάφο του στο Διακοφτό για δύο ψήφους. Δεν θέλω να πω ποιο κόμμα ήταν». και συνέχισε: «Έκανα μήνυση στην εφημερίδα που δημοσίευσε τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο νεκρό μέσα στο σπίτι του και δεν έγινε τίποτα. Τον βγάλανε μια φωτογραφία - αυτός καθόταν σε μια πολυθρόνα που την έχω τώρα στο σπίτι μου- και αυτοί τον ξάπλωσαν κάτω στο πάτωμα και βγάλανε τις φωτογραφίες. Αλλιώς τον βρήκαν, αλλά τον ξάπλωσαν στο πάτωμα. Είχε πεθάνει τέσσερις μέρες πριν».

Ποια ήταν η «κρυφή» φιλανθρωπική του δράση;

Ο Τάκης Βλαστός εξομολογήθηκε πως «ο “Νόνιος” καλοπληρώθηκε ειδικά μετά το Λούνα Παρκ. Στην ΕΡΤ πληρωνόταν κανονικά αλλά τα πολλά λεφτά τα έβγαλε με την τουρνέ που έκανε μετά την προβολή. Ο μισθός του στις ταινίες ήταν κοντά στου Κώστα Βουτσά και λίγο πιο κάτω. Μάλιστα, για την εποχή, άφησε μεγάλη περιουσία πίσω του. Περισσότερο άφησε χρήματα σε ακίνητα. Οικονόμος βέβαια δεν ήταν γιατί θα είχε πάρα πολλά μαζεμένα εάν δεν έκανε φιλανθρωπίες. Είχε δέκα οικογένειες στην Αθήνα στις οποίες κάθε πρώτη του μηνός έδινε ένα επίδομα. Φτωχές οικογένειες» πρόσθεσε ο Τάκης Βλαστός στο The 2night Show του ΑΝΤ1 δίχως να κρύψει την συγκίνηση του. «Σκέφτομαι τώρα αυτά που λέω. Όταν τα ξαναφέρνω στη μνήμη, δεν αντέχω. Συγνώμη ζητώ. Αυτές τις οικογένειες εγώ δεν τις ξαναείδα ποτέ. Ο μόνος από τους συναδέλφους του που ζήτησε να πάει στον τάφο του ήταν ο Θανάσης Βέγγος» συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.

Γιατί δεν έμαθε ποτέ κανείς, για τις συντρόφους του; Ποιος ηθοποιός του «έφαγε», τον μεγάλο του έρωτα, την Άννα Καλουτά;

«Δεν ήταν απλά λάτρης του ωραίου φύλου.. Ήταν άρρωστος με τις γυναίκες. Δεν τις αγαπούσε, τις λάτρευε. Δεν παντρεύτηκε και δεν αρραβωνιάστηκε ποτέ. Πολλοί έλεγαν από μία απογοητευμένη ιστορία στο Διακοφτό. Άλλοι λένε ότι μία ηθοποιός τον άφησε για συνάδελφό του».

«Ο Νιόνιος ήθελε πολύ την Άννα Καλουτά αλλά μπήκε στη μέση ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και του την έφαγε. Στενοχωρήθηκε πολύ» ανέφερε σε άλλο σημείο.

