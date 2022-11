Κοινωνία

Δίκη Ψευτογιατρού: Η ώρα της αλήθειας για τον “Dr. Kontos”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για 12 ανθρωποκτονίες ασθενών και 14 απόπειρες κατηγορείται ο «Dr. Kontos». Αυλαία στη δίκη, ένα χρόνο μετά. Τι είχε εισηγηθεί ο εισαγγελέας.

"Ο Θεός αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει» είχε πει στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο "Δόκτορας Κόντος", ο πρωταγωνιστής μιας από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που έφθασαν στην ελληνική Δικαιοσύνη, απολογούμενος για δώδεκα ανθρωποκτονίες και δεκατέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονιών ασθενών με βαριές παθήσεις που τον εμπιστεύθηκαν για την ίαση τους.

Σήμερα, μετά από έναν χρόνο διαδικασίας, ο 50χρονος Νίκος Κοντοστάθης αναμένεται ότι θα ακούσει την απάντηση των δικαστών που θα ανακοινώσουν αν τον θεωρούν ή όχι υπεύθυνο για τις ζωές που χάθηκαν και την οδύνη των ανθρώπων που κατέθεσαν ότι εξαιτίας του έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή τα είδαν να εμφανίζουν επιδείνωση της υγείας τους. Μία απάντηση που περιμένουν με αγωνία και φόρτιση και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι σε όλη την διάρκεια της δίκης ήταν εκεί προκειμένου να ζητήσουν δικαίωση. Να διεκδικήσουν τιμωρία του 50χρονου που η φήμη του ως "λαμπρού ογκολόγου νευρολόγου" τους έφερε σε επαφή με τις παράδοξες "θεραπευτικές" μεθόδους του και μεγάλο πόνο.

Οι δικαστές πρόκειται να ανακοινώσουν σήμερα την απόφαση τους και για τους δεκαέξι συγκατηγορούμενους του 50χρονου, γιατροί, στελέχη συγκεκριμένης κλινικής, μία μοναχή και άλλοι που φέρονται να ενίσχυαν σε ασθενείς την πεποίθηση, ότι ο "ψευτογιατρός" ήταν υψηλού επιστημονικού κύρους. Με την απόφαση του το ΜΟΔ θα αποφανθεί αν οι 16 διέπραξαν ή όχι αυτά που τους αποδίδονται βοηθώντας τον 50χρονο να δρα και να επεκτείνεται διαρκώς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Κοντοστάθης επί σειρά ετών, χωρίς την παραμικρή σχέση με την ιατρική, προσποιούνταν τον κορυφαίο της Ογκολογίας "Δόκτορα Κόντος", που διατεινόταν ότι ουσιαστικά "είχε νικήσει τον καρκίνο" και άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως η περίπτωση ασθενούς με σκλήρυνση κατά πλάκας που ο κατηγορούμενος διαβεβαίωνε ότι θα ιαθεί πλήρως. Ο "Dr Kontos" έναντι αδρότατων αμοιβών, χορηγούσε στα θύματα του βότανα και ειδικές διατροφές ως εξελιγμένες, άκρως αποτελεσματικές θεραπείες.

Ανάμεσα στους 12 ασθενείς που, κατά την δικογραφία, πέθαναν ενόσω ο δήθεν διακεκριμένος επιστήμονας τους κούραρε, είναι και δύο ανήλικα παιδιά, ο 16χρονος Θεοδόσης και η 14χρονη Δέσποινα. Κάποιοι από τους δεκατέσσερις που εμπιστεύθηκαν τον 50χρονο, εμφάνισαν ραγδαία επιδείνωση της υγείας τους, όπως η περίπτωση 4χρονου αγοριού με μυϊκή ατροφία, που μετά την παρεμβολή του "Δόκτορα Κόντος" και τη διακοπή της θεραπείας του, πλήρως εξασθενημένο κατέρρευσε οργανικά , παραμένοντας έκτοτε σε αναπηρικό αμαξίδιο με 85% αναπηρία και «μη δυνάμενο να αυτοεξυπηρετηθεί».

Οι δικαστές, που σήμερα θα ανακοινωθεί η κρίση τους, αξιολόγησαν όλα τα έγγραφα, ιατροδικαστικές εκθέσεις και άλλα στοιχεία τής δικογραφίας και όσα εισέφεραν όλες οι πλευρές. Αξιολόγησαν τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βίωσαν οδυνηρά την επαφή τους με τον δήθεν επιστήμονα αλλά και τις απολογίες των κατηγορουμένων. Κυρίως αυτή του πρωταγωνιστή τής υπόθεσης ο οποίος ολοκληρώνοντας την απολογία του ζήτησε από τους πολιτικώς ενάγοντες να βρουν την δύναμη «να γίνουν καλύτεροι χριστιανοί και να με συγχωρέσουν».

Τι είχε εισηγηθεί ο εισαγγελέας

Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή στο σύνολο της την πρόταση του εισαγγελέα Έδρας Νικόλαου Πασχάλη, τότε θα κηρύξει ένοχο τον Νίκο Κοντοστάθη για έξι ανθρωποκτονίες και πέντε απόπειρες ανθρωποκτονιών. Θα τον απαλλάξει για άλλες έξι ανθρωποκτονίες και έξι απόπειρες ανθρωποκτονιών και θα μετατρέψει την κατηγορία σε πλημμέλημα για άλλες τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας για τις οποίες κατηγορείται.

«Ήταν ο έμμεσος αυτουργός των θανάτων έξι καρκινοπαθών», είχε πει ο εισαγγελικός λειτουργός συμπεριλαμβάνοντας στις έξι υποθέσεις ανθρωποκτονίας και εκείνες των δύο ανήλικων παιδιών, «κυριάρχησε στην βούληση τους, τους παραπλάνησε, είναι η κεντρική μορφή του εγκλήματος. Αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά τού κατηγορουμένου έχει αιτιώδη σχέση με τον θάνατο των έξι αυτών ανθρώπων».

Κατά τον εισαγγελέα ο "Dr Kontos" παραπλάνησε τα θύματα «ότι είναι γιατρός, προκάλεσε την απόφασή τους είτε να διακόψουν είτε να μην ακολουθήσουν την ενδεδειγμένη θεραπεία και στη συνέχεια τους παραπλανούσε για την πορεία της υγείας τους. Ακολούθησε ένα ιδιαίτερα μελετημένο modus operandi».

Ο κ. Πολίτης είχε τονίσει πως ο 50χρονος, εξαπατώντας τα θύματα του, είχε καταφέρει να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά που κατά τη διάρκεια των περίπου 13 ετών της δράσης του, ξεπερνούν τις 680 χιλιάδες ευρώ.

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή όλων των συγκατηγορουμένων του 50χρονου -μεταξύ των οποίων και γιατρός, που είχε διατελέσει υπουργός στο παρελθόν, ο οποίος εμπλέκεται με τον Κοντοστάθη και άλλους τέσσερις εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση ασθενούς που απέκτησε ποσοστό αναπηρίας 85% μετά από επέμβαση που διενέργησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: ΕΔΕ για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου στο Παίδων

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Πολυτεχνείο - Μουσεία: Τροποποίηση στα ωράρια λειτουργίας