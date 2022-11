Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Τα 5 μεγάλα ρεκόρ… που κυνηγάει

Αυτό είναι το πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο του «ψύλλου» και πιθανότατα το τελευταίο.

O Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί στο Κατάρ με την εθνική Αργεντινής στο πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, μετά από εκείνα στη Γερμανία το 2006, στη Νότια Αφρική το 2010, στη Βραζιλία το 2014 και στη Ρωσία το 2018, έχοντας την πιθανότητα να σπάσει κάποια ρεκόρ και να ισοφαρίσει άλλα.

Το πρώτο ρεκόρ, αναμένεται να σημειωθεί στις 22 Νοεμβρίου, στον πρώτο αγώνα του 3ου ομίλου με τη Σαουδική Αραβία, όπου ο «ψύλλος» θα φτάσει την 5η συμμετοχή του σε διαφορετική διοργάνωση, ξεπερνώντας τις τέσσερις των Χαβιέρ Μασεράνο και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Το δεύτερο ρεκόρ έχει να κάνει με το ότι μπορεί να γίνει ο Αργεντινός με τους περισσότερους αγώνες σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Λιονέλ Μέσι έχει παίξει 19 ματς, με 12 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες, και βρίσκεται κοντά στο να ξεπεράσει τα 21 παιχνίδια του Μαραντόνα και τα 20 του Μασεράνο. Αν παίξει και στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων με Σαουδική Αραβία, Μεξικό και Πολωνία, ο Μέσι θα φτάσει τα 22 παιχνίδια με τη φανέλα της «αλμπισελέστε» στη μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.

Το τρίτο ρεκόρ που καλείται να σπάσει ο Μέσι είναι να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια σε τελικές φάσεις στην ιστορία του Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Γερμανό Λόταρ Ματέους που έχει 25 παιχνίδια, 6 περισσότερα από τον διάσημο Αργεντινό.

Το τέταρτο ρεκόρ αφορά την 5η συμμετοχή του Μέσι σε τελικά Μουντιάλ, με την οποία θα... ισοφαρίσει τον Λόταρ Ματέους, τον Ιταλό τερματοφύλακα, Τζανλουίτζι Μπουφόν, και τους Μεξικανούς Ραφαέλ Μάρκες και Αντόνιο Καρμπαχάλ.

Επίσης, σε αυτό το ρεκόρ θα φτάσουν ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο και οι Μεξικανοί Γκιγέρμο Οτσόα και Αντρές Γκουαρδάδο.

Το πέμπτο και τελευταίο ρεκόρ που «κυνηγάει» ο Λιονέλ Μέσι είναι το πιο... περίπλοκο, αφού θα πρέπει να σημειώσει 10 γκολ στο Κατάρ για να «πιάσει» τον Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ) στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων του Μουντιάλ. Πίσω από τον Γερμανό βρίσκονται ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο με 15 γκολ και ο Δυτικογερμανός Γκερντ Μίλερ με 14 γκολ. Σε αυτή τη λίστα, κορυφαίος Αργεντινός είναι ο Γκαμπριέλ Ομάρ Μπατιστούτα, ο οποίος έχει 10 γκολ, 4 περισσότερα από τον Μέσι που έχει 6, από τα Μουντιάλ σε Γερμανία 2006 (1), Βραζιλία 2014 (4), Ρωσία 2018 (1).

