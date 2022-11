Πολιτική

Τρίπολη - Διπλωματικό επεισόδιο: Ο Δένδιας έφυγε, αντιδρώντας σε “τουρκολιβυκό” εκβιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς να κατέβει τελικώς στην Τρίπολη, έφυγε από το αεροδρόμιο ο Νίκος Δένδιας, αντιδρώντας στα “παιχνίδια” της Κυβέρνησης – συμμάχου του Ερντογάν.

Εμπλοκή με υπαιτιότητα της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Λιβύης, προκλήθηκε κατά την άφιξη του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη, όταν στην αίθουσα vip του αεροδρομίου τον περίμενε η Υπουργός Εξωτερικών, Νάιλα Μάνγκους, η οποία υπέγραψε με την Τουρκία το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο κ. Δένδιας αποφάσισε ουσιαστικά να κάνει «αναστροφή», αμέσως μετά την προσγείωση του στην Τρίπολη, λόγω της μη αναμενόμενης παρουσίας της ΥΠΕΞ της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μάνγκους στο αεροδρόμιο.

Το διπλωματικό αυτό επεισόδιο, κατά την άφιξη του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη, επιβαρύνει το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους επισήμους που περίμεναν τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στο αεροδρόμιο, ήταν και η Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Ντμειμπά, Νάιλα Μάνγκους, η οποία υπέγραψε πρόσφατα τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο πλαίσιο του αρχικού τουρκολιβυκού μνημονίου.

Μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Μάνγκους συνοδευόταν από τηλεοπτικό συνεργείο σε μία προσπάθεια να εκβιάσει δημόσια χειραψία με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.

Η Τρίπολη αρχικά δεν ήταν στο πρόγραμμα του ΥΠΕΞ στη Λιβύη. Προστέθηκε τελευταία στιγμή όταν ο Μοχάμεντ αλ Μένφι πρόεδρος του προεδρικού συμβουλίου της χώρας του ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση.

Ο κ. Δένδιας, ξεκαθάρισε, ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να δει κανέναν από την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, της οποίας η θητεία έχει λήξει και για την Αθήνα – όπως και για σειρά άλλων χωρών – δεν έχει νομιμοποίηση να υπογράφει συμφωνίες, όπως το νέο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πρόκειται για Θέση την οποία υιοθετεί και η Αίγυπτος, με την οποία η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται απόλυτα στο συγκεκριμένο θέμα.

Ο Νίκος Δένδιας, όταν διαπίστωσε τι συνέβαινε, αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο. Αφενός γιατί δεν επιθυμούσε να καταστήσει την Μάνγκους ισότιμη συνομιλήτριά του και αφετέρου επειδή προτού αναχωρήσει από την Αθήνα, είχε καταστήσει σαφές ότι θα άλλαζε το πρόγραμμά του μόνον αν συναντούσε αποκλειστικά τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι και κανέναν άλλο.

Η επίσκεψή μου στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου είχε προγραμματιστεί να συναντήσω τον Πρόεδρο Μένφι, ματαιώθηκε, καθώς το ???? Υπουργείο Εξωτερικών αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε όσον αφορά τη μη συνάντηση με τη Λίβυα ΥΠΕΞ. Το σκέλος της επίσκεψης στην Αν. Λιβύη συνεχίζεται κανονικά. — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Η παρουσία της Μάνγκους θεωρήθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές φάουλ καθώς και μια απόπειρα της προσωρινής κυβέρνηση να εκβιάσει καταστάσεις.

Ακολούθησε επικοινωνία με την πλευρά Μένφι και έντονες διαμαρτυρίες, Το αεροπλάνο της ελληνικής αποστολής απομακρύνθηκε για περίπου ένα τέταρτο, αλλά επέστρεψε στον ίδιο χώρα από τον οποίο οι Λίβυοι επίσημοι είχαν αποτραβηχτεί στο υπόστεγο της εισόδου.

Η ελληνική πλευρά ήταν ανένδοτη μπροστά στην απροκάλυπτη επίδειξη κακής πίστης από την άλλη πλευρά. Γι’ αυτό έπειτα από μία ώρα, και αφού εγκρίθηκαν τα νέα σχέδια πτήσεις το αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια αναχώρησε για την Βεγγάζη.

Το γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο και όχι μόνο έχει καταγγελθεί εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αυτή την ώρα το κυβερνητικό αεροσκάφος έχει προσγειωθεί στη Βεγγάζη. Το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ προβλέπει την δωρεά εμβολίων της Ελλάδα στη Λιβύη και συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση του, αναφέρει σχετικά, «Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Τρίπολη, όπου είχε προγραμματιστεί να συναντήσει τον Πρόεδρο Μένφι, ματαιώθηκε καθώς το λιβυκό Υπουργείο Εξωτερικών αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε όσον αφορά τη μη συνάντηση με τη Λίβυα ΥΠΕΞ. Το σκέλος της επίσκεψης στην Ανατολική Λιβύη συνεχίζει κανονικά».

Πως σχολιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Είδηση αποτέλεσε και στα τουρκικά ΜΜΕ, το διπλωματικό επεισόδιο στη Λιβύη.

Η Μιλιέτ αναφέρει ότι «Τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια, ο οποίος πέταξε για την πρωτεύουσα της Λιβύης Τρίπολη, τον περίμενε μια έκπληξη στο αεροδρόμιο. Η ελληνική αποστολή είχε αποφασίσει να μεταβεί στη Βεγγάζη, αλλά δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο».

Και το ρεπορτάζ συνεχίζει λέγοντας ότι: οι ελληνικές τηλεοράσεις διέκοψαν το πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για «σοβαρό επεισόδιο»! Ενώ τα ελληνικά ΜΜΕ σχολίασαν ότι «του στήθηκε παγίδα».

Σε διαφορετικό μήκος κύματος η Χαμπέρ, κάνει λόγο για «Διπλωματική θρασύτητα από τον Έλληνα υπουργό Δένδια - Πολύ σκληρή δήλωση από τη Λιβύη».

Η επίσκεψή μου στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου είχε προγραμματιστεί να συναντήσω τον Πρόεδρο Μένφι, ματαιώθηκε, καθώς το ???? Υπουργείο Εξωτερικών αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε όσον αφορά τη μη συνάντηση με τη Λίβυα ΥΠΕΞ. Το σκέλος της επίσκεψης στην Αν. Λιβύη συνεχίζεται κανονικά. — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Η αντίδραση της Κυβέρνησης της Λιβύης

Μιλώντας στο πρακτορείο «Αναντολού», ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Mohammed Hammude είπε ότι ως απάντηση στη στάση Δένδια, ο επιτετραμμένος της Ελλάδας στην Τρίπολη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών (της Λιβύης) και λήφθηκε η απόφαση να ανακαλέσει τον επιτετραμμένο της Λιβύης στην Αθήνα πίσω για διαβουλεύσεις.

Δηλώνοντας ότι αυτή η στάση του Έλληνα υπουργού αντιμετωπίστηκε με λύπη από την κυβέρνηση της Λιβύης και ότι δεν θα ανακοινώσουν άλλα μέτρα, ο Hammude είπε: «Η στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών σήμερα αποτελεί προσβολή για τους Λιβυκός λαός και κυβέρνηση». Ο Hammude πρόσθεσε ότι το αεροπλάνο του Δένδια πήγε στη Βεγγάζη στην ανατολική Λιβύη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Ψευτογιατρού: Η ώρα της αλήθειας για τον “Dr. Kontos”

Πλεύρης: ΕΔΕ για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου στο Παίδων

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Νέα επεισόδια με ξεκαρδιστικές ατάκες και άφθονο γέλιο (εικόνες)