Ψευτογιατρός: Ένοχος για 7 ανθρωποκτονίες και 6 απόπειρες ο “Dr. Kontos”

Τίτλοι τέλους για την πολύκροτη υπόθεση. Απόφαση - "καταπέλτης" για τον ψευτογιατρό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο "Dr Kontos" για επτά δολοφονίες, έξι απόπειρες.

Μετά από έναν χρόνο διαδικασίας, οι δικαστές ανακοίνωσαν μέσα σε μία κατάμεστη από θύματα του «Δόκτορα Κόντος», την ετυμηγορία τους για την επί σειρά ετών δράση του ανθρώπου που προσποιούμενος τον διακεκριμένο ογκολόγο υποσχόταν ίαση σε βαριά νοσούντες ασθενείς.

Με την απόφασή τους οι δικαστές έκριναν αθώο τον Dr Kontos για τις υπόλοιπες πέντε ανθρωποκτονίες και τις υπόλοιπες οκτώ απόπειρες ανθρωποκτονιών που του έχουν αποδοθεί.

Οι δικαστές, πλην των ανθρωποκτονιών, ανάμεσα στις οποίες και εκείνες δύο ανήλικων παιδιών, και των αποπειρών ανθρωποκτονίας έκριναν ομόφωνα ένοχο τον 50χρονο κατηγορούμενο για τις κατηγορίες της κακουργηματικού βαθμού απάτης κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή σε βάρος 28 ασθενών και συγγενών και ασθενών.

Ο Κοντοστάθης κρίθηκε επίσης ένοχος για αντιποίηση αρχής που αφορά στο διάστημα 1.5.2020 έως 16.6.2020, όπως για σειρά άλλων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και κακουργήματα, όπως για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ εξακολούθηση, αλλά και παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή μνημείου.

Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν αθώους τους 16 συγκατηγορούμενους του Κοντοστάθη, ανάμεσα στους οποίους και γιατρό, πρώην υπουργό.

Ο Εισαγγελέας της έδρας ζήτησε στην πρόταση του να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ισόβια κάθειρξη για κάθε περίπτωση ανθρωποκτονίας που κρίθηκε ένοχος και επιπλέον 12 χρόνια για κάθε απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και ισόβια για την διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ επάγγελμα σε ανηλίκους.

«Αυτό που συγκλόνισε την εισαγγελική έδρα ήταν ότι οι πράξεις του στρέφονταν σε βάρος ευάλωτων ανθρώπων, ανθρώπων που υπέφεραν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Η διαδικασία συνεχίζεται, προκειμένου οι δικαστές να αποφασίσουν αργότερα επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει στον δήθεν διακεκριμένο επιστήμονας.

