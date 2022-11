Life

“Το Πρωινό” - Καλυβάτσης: όποιος δέχεται κακοποίηση δεν πρέπει να το βουλώνει

Για την υπόθεση της Σοφίας Παυλίδου και του Μάνου Παπαγιάννη μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός Σωτήρης Καλυβάτσης.

Μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση της Σοφίας Παυλίδου και του Μάνου Παπαγιάννη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος είχε βρεθεί στο πλευρό της ηθοποιού.

Αρχικά ανέφερε πως "δικαιωμένη αισθάνεται η Σοφία και πίσω της, όλα τα θύματα, όποιες και να είναι και ουσιαστικά αυτό είναι και το μήνυμα, όποιος δέχεται κακοποίηση από τον οποιονδήποτε για τον οποιονδήποτε λόγο, να μην το "βουλώνει", να το μιλάει να το επικοινωνεί και όσο πιο γρήγορα το κάνει τόσο πιο γρήγορα θα φτάνει και στην αλήθεια.

Όσον αφορά τις κατηγορίες περί σκευωρίας για να πάρει τον ρόλο του Μάνου Παπαγιάννη ο ηθοποιός, ανέφερε πως "είναι αστείο" και τόνισε πως κατέθεσε την αλήθεια και αυτό θα έκανε για οποιονδήποτε άνθρωπο.

Σχετικά με την επιστροφή του Γιώργου Κιμούλη στο θέατρο, απάντησε ότι "ακούμε την ετυμηγορία της δικαιοσύνης",

