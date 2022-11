Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” για γιορτές και εδικές διατροφικές ανάγκες

Έρχεται εορταστικό "καλάθι του νοικοκυριού" και νέα λίστα για πολίτες με ειδικές διατροφικές ανάγκες. Τι αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε δύο νέες κινήσεις όσον αφορά το "καλάθι του νοικοκυριού" ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης όπως αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην αυτοψία σε σούπερ μάρκετ που πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης.

Η πρώτη κίνηση θα αφορά τη δημιουργία του «καλαθιού για ειδικές διατροφικές ανάγκες» που θα αφορά ομάδες πολιτών όπως οι διαβητικοί ενώ παράλληλα υπό σκέψη βρίσκεται η δημιουργία «εορταστικού καλαθιού».

Κι αυτό γιατί όπως υποστήριξε, εάν συμπεριληφθούν περισσότερες κατηγορίες τότε θα μειωθεί η δυνατότητα των σούπερ μάρκετ για μεγαλύτερες τιμές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε επίσης πως «Ο στόχος μας είναι να μπορεί ο κόσμος να βρίσκει κάθε εβδομάδα καλύτερες τιμές. Όσο εμείς οι καταναλωτές επιλέγουμε προϊόντα από το “καλάθι”, τόσο οι αλυσίδες θα έχουν συμφέρον κάθε εβδομάδα και οι προμηθευτές τους να μειώνουν τις τιμές και έτσι θα κερδίσουμε όλοι χρήματα” τόνισε ο υπουργός.

“Οι ευάλωτοι συμπολίτες μας θα μπορούν να βρίσκουν τα βασικά προϊόντα σε τιμές πολύ καλύτερες από πριν, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θα πιέζουμε να πηγαίνουν οι τιμές προς τα κάτω. Γι αυτό έχουμε φτιάξει το “καλάθι».

Επίσης ξεκαθάρισε πως εάν κάποια αλυσίδα αυξήσει τις τιμές, τότε θα πάει ο ίδιος από εκεί και θα κάνει αρνητική διαφήμιση.

Αλλά όπως είπε «αυτή την εβδομάδα όλες οι αλυσίδες μείωσαν τις τιμές. Όλες οι αλυσίδες βάλανε πλάτη. Οι τιμές που είδαμε αυτή την εβδομάδα μας δίνουν μεγάλη χαρά».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης βυθίζει την ελληνική κοινωνία στην ανέχεια

Σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κατηγορία ότι «έχει αποφασίσει να βυθίσει και την πολιτική αντιπαράθεση στον οχετό των ακροδεξιών ύβρεων», διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης βυθίζει την ελληνική κοινωνία στην ανέχεια. Ακόμη και αντικλεπτικά σε βρεφικά γάλατα έκαναν την εμφάνισή τους στα σούπερ μάρκετ. Ο κ. Μητσοτάκης βυθίζει τη δημοκρατία στον ζόφο των υποκλοπών. Έστησε ένα παρακράτος ολοκληρωτικού ελέγχου των πάντων».

Όπως προσθέτει, «τώρα που πλησιάζει το πολιτικό του τέλος, έχει αποφασίσει να βυθίσει και την πολιτική αντιπαράθεση στον οχετό των ακροδεξιών ύβρεων. Και βγάζει μπροστά τους κατάλληλους για τη βρώμικη δουλειά». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει, ειδικότερα, ότι «ο κ. Γεωργιάδης τις τελευταίες ημέρες περιφέρεται υβρίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και χθες δεν δίστασε να προσβάλει με άθλιο τρόπο τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα». Επιπλέον, σημειώνει ότι «ο κ. Μαρκόπουλος χθες, σε τηλεοπτική εκπομπή, επιτέθηκε με ύβρεις στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο χαρακτηρίζοντάς τον ανόητο, αφού προηγουμένως είχε πει αδιανόητα ψεύδη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «ο κ. Μητσοτάκης έχει δύο επιλογές. Ή θα αποδοκιμάσει ευθέως τα στελέχη του. Ή θα επιβεβαιώσει ότι όλα αυτά είναι πλέον η γραμμή της ΝΔ και ο ίδιος θα πάει στις εκλογές ως ο Τραμπ των Βαλκανίων».

