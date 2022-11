Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: εντάσεις, τοξικά πρόσωπα και οι προβλέψεις για την Πέμπτη (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Σήμερα είναι μία πολύ έντονη ημέρα, μία ημέρα που θα πρέπει να αποφύγουμε τοξικά πρόσωπα και εντάσεις και προσπαθούμε να βάλουμε τη ζωή μας σε μία τάξη", είπε ξεκινώντας η Λίτσα Πατέρα.

Προσοχή συνέντησε στο να μην εξαπατηθεί κανείς ενώ ζητήματα οικονομικά αλλά και εργασίας θα απασχολήσουν, σε σχέσεις και συνεργασίες.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





