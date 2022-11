Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Γυναίκες καταγγέλλουν ξυλοδαρμό από ιερέα

Ο ιερέας φέρεται να εξύβρισε και τους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν. Τι αναφέρουν στην καταγγελία τους οι γυναίκες.



Ένα εξογιστικό συμβάν που περιλαμβάνει τον ξυλοδαρμό δύο γυναικών έλαβε χώρα σε πολυκατοικία στα Κάτω Πατήσια, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών. Ο δράστης ήταν ένας ιερέας που διαθέτει διαμέρισμα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, και τα θύματα του ήταν η υπεύθυνη της εταιρείας που διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα του κτιρίου μαζί με την κόρη της.

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με το protothema.gr συντόνιζαν την ετήσια γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για να συζητήσουν θέματα που αφορούν το κτίριο, κάποιες επισκευές που έπρεπε να γίνουν και το θέμα της θέρμανσης μεταξύ άλλων. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ιδιοκτήτες ήταν και ο ιερέας, ο οποίος ζήτησε από την υπεύθυνη της εταιρείας διαχείρισης να αναρτήσει σε κοινή θέα τα ονόματα των ενοίκων που οφείλουν κοινόχρηστα.

Όταν η υπεύθυνη της εταιρείας διαχείρισης του εξήγησε ότι αυτό απαγορεύεται από το νόμο λόγω προσωπικών δεδομένων ο ιερέας αντέδρασε. «Έκανε σαν να τον διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα» λέει η γυναίκα. «Με γράφετε στα αρχ…» απάντησε ο ιερέας ουρλιάζοντας, σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία της υπεύθυνης της εταιρείας διαχείρισης. «Η επόμενη κίνηση του ήταν να μας μουντζώσει» προσθέτει. Τότε και οι δυο γυναίκες αντέδρασαν λέγοντάς του, «εσύ τώρα είσαι παππάς και θα πας να λειτουργήσεις;». Ο ιερέας όμως αντέδρασε τότε ακόμη πιο άσχημα: πλησίασε την κόρη της διαχειρίστριας και άρχισε να την χτυπά δυνατά στα χέρια της ρίχνοντας κάτω το κινητό της τηλέφωνο.

«Μετά άρχισε να πηδάει πάνω από το τηλέφωνο για να το καταστρέψει ενώ συνέχισε να την χτυπάει σε όλο το σώμα» λέει στο protothema.gr η μητέρα της και προσθέτει: «Εμένα με έπιασε από το μαλλί και μου ξερίζωσε μία τούφα. Οι υπόλοιποι ένοικοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν, όμως ο ιερέας ήταν σε κατάσταση αμόκ. Καλέσαμε την αστυνομία και έπειτα από λίγο τον συνέλαβαν». Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιερέας φέρεται να εξύβρισε και τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

