Ασφαλιστικό: Οι 10 βασικές ρυθμίσεις

Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Τι ισχύει για ασφαλιστικές εισφορές, άδεια μητρότητας, ενστόλους

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις", μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και της ενσωμάτωσης σχολίων που προέκυψαν από αυτήν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας συνοψίζονται:

1. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού.

2. Μείωση σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) του χρόνου παραγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που δεν έχουν βεβαιωθεί

3. Μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες

4. Αύξηση από 12 σε 24 των μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.

5. Επέκταση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα σε 9 (από 6) μήνες.

6. Κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης

7. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Πραγματική αύξηση εισοδήματος.

8. Επέκταση σε όλους τους ενστόλους του δικαιώματος της "μάχιμης πενταετίας", δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

9. Μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για λήψη παροχών αναπηρίας για την εναρμόνιση όλων των κατηγοριών.

10. Θεσπίζεται το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν διαγνωσθεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες

