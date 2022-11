Οικονομία

ΤτΕ - Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα στο 10μηνο

Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, όπως τα κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η σύγκριση με το περασμένο έτος.

Πρωτογενές πλεόνασμα 96 εκατ. ευρώ, εμφάνισε σε ταμειακή βάση, ο Κρατικός Προϋπολογισμός στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 8,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα του Προϋπολογισμού σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης μειώθηκε δραστικά στα 6,399 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 12,528 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων στα 44,95 δισ. ευρώ, από 37,524 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 48,965 δισ. ευρώ, από 50,711 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021.

