“Ποιος Παπαδόπουλος”: Γενέθλια με... γκρίνια και εκπλήξεις (εικόνες)

Τι θα δούμε στο νέο σπαρταριστό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Τους γνωρίσαμε, μπήκαμε στα σπίτια τους, στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή.

Απόψε στις 21:00 η ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η ημέρα των γενεθλίων του Γιάννη έφτασε, αλλά αυτός είναι πολύ απογοητευμένος γιατί θεωρεί ότι οι γιοι του τον ξέχασαν και ότι κανείς δεν θέλει να γιορτάσει μαζί του. Την ίδια στιγμή, δεν του αρέσουν καθόλου και τα δώρα που του κάνουν οι υπόλοιποι! Έτσι, ο Θανάσης αναγκάζεται να του δώσει το ένα από δύο λαχεία που έχει αγοράσει γιατί είχε ένστικτο ότι θα κερδίσουν, ο Αλέξανδρος και ο Θάνος ψάχνουν όποιον γνωστό και φίλο του ξέρουν για να του φτιάξουν ένα εορταστικό βίντεο, ενώ η Μελίνα και η Λίλα προσπαθούν να βοηθήσουν την Περιστέρα να του πάρει ένα «ερωτικό» δώρο γενεθλίων. Στο μεταξύ, ο Αρίστος δέχεται μια επίσκεψη από έναν τύπο από το παρελθόν του, τον Λεωνίδα, ο οποίος έχει έρθει με όχι και τόσο καλές προθέσεις… Το πιο περίεργο από όλα όμως είναι ότι και ο Γιάννης γνωρίζει τον Λεωνίδα από παλιά…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

