Πολιτική

Δένδιας στη Λιβύη: Η Τρίπολη ανακαλεί τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Χοντραίνει» το διπλωματικό θρίλερ η Λιβύη, μετά το επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Τρίπολης. Στη Βεγγάζη ο Νίκος Δένδιας.

Τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα ανακάλεσε η Λιβύη, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας στο αεροδρόμιο της Τρίπολης.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Μοχάμεντ Χαμούντ είπε ότι ως αντίδραση στη στάση του Δένδια, ο Επιτετραμμένος της Ελλάδας στην Τρίπολη κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι αποφασίστηκε, επίσης, να ανακληθεί ο επιτετραμμένος της Λιβύης στην Αθήνα για διαβουλεύσεις.

«Η στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών σήμερα αποτελεί προσβολή για τον Λιβυκό λαό και την κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας παράλληλα ότι αντιμετωπίστηκε με λύπη από την κυβέρνηση της Λιβύης.

Πρόσθεσε δε, ότι το αεροπλάνο του Νίκου Δένδια πήγε στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εξωτερικών και την ελληνική αποστολή από την Τρίπολη στη Βεγγάζη, αναχώρησε μέσω του FIR της Μάλτας

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η λιβυκή πλευρά αρνήθηκε να εγκρίνει τα σχέδια πτήσης του ελληνικού κυβερνητικού αεροπλάνου από την Τρίπολη στη Βεγγάζη, με αποτέλεσμα αρκετή αναμονή στο αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η πτήση να γίνει μέσω του FIR της Μάλτας και από εκεί ανατολικά μέχρι τον εναέριο χώρο της ανατολικής Λιβύης για μετάβαση στη Βεγγάζη.

Προηγουμένως είχε ακυρωθεί η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου Μοχάμεντ Μένφι στην Τρίπολη. Καθώς λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του κυβερνητικού αεροσκάφους στην Τρίπολη ο υπουργός Εξωτερικών ζήτησε την άμεση απογείωση του για τη Βεγγάζη, χωρίς να υπάρξει αποβίβαση.

Αρχικά η Τρίπολη δεν ήταν στο πρόγραμμα του ταξιδιού του κ. Δένδια στη Λιβύη. Όμως, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν πως, την παραμονή της επίσκεψης, ο Μένφι είχε ζητήσει να μεταβεί ο υπουργός και στην Τρίπολη για συνάντηση μαζί του. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με την προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και να μην παραβρίσκεται κανείς άλλος.

Όμως, όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μανγκούς, με τον υπουργό να αποφασίζει να αναχωρήσει χωρίς να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών έκαναν λόγο για «φάουλ πλέι», ενώ σημείωναν πως οι λιβυκές Αρχές θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εκβιάσουν την κατάσταση, με την αιφνιδιαστική αυτή κίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Μανγκούς, η οποία είναι υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης, υπέγραψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώβριο, που βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Θέση της Αθήνας, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η Αίγυπτος, είναι η πως η θητεία της κυβέρνησης της Τρίπολης έχει λήξει και δεν έχει τη νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας. Η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι προσωρινή με στόχο να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Χαλίφα Χαφτάρ, στη Βεγγάζη, με τη σταθεροποίηση και την προώθηση της ειρήνης και στης σταθερότητας στην περιοχή να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Στρατάρχη Khalifa Haftar, στη Βεγγάζη. Στο επίκεντρο η ανάγκη σταθεροποίησης της Λιβύης & η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. pic.twitter.com/iUemqdmDAx — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Εκπροσωπώντας την ????Κυβέρνηση στην τελετή παράδοσης εμβολίων στη Βεγγάζη. Η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει τον λιβυκό λαό στις προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, δωρίζοντας επιπλέον εμβόλια, σε συνέχεια δωρεάς 200.000 εμβολίων τον Αύγουστο ‘21. pic.twitter.com/UZk38AoVuF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - “Milliyet”: Ελληνικός δάκτυλος στην επίθεση στην Ιστικλάλ;

Ψευτογιατρός: 8 φορές ισόβια και πρόστιμο μαμούθ για τον “Dr. Kontos”

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)