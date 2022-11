Αθλητικά

ANT1+ - FIFA World Cup Qatar 2022: 3 ημέρες έμειναν για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη!

Το ΑΝΤ1+ απογειώνει την εμπειρία θέασης με πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει επίσημα και το ΑΝΤ1+ υποδέχεται τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου! Ούτε είκοσι, ούτε δέκα, αλλά τρεις… τρεις ημέρες έμειναν για το εναρκτήριο λάκτισμα του Μουντιάλ 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι παγκοσμίως περιμένουν να παρακολουθήσουν το μοναδικό αθλητικό θέαμα, ενώ όλα τα ηχηρά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ρόστερ δένουν τα κορδόνια τους και ετοιμάζονται για τη σέντρα.

Από το εναρκτήριο παιχνίδι στις 20 Νοεμβρίου, έως τον μεγάλο τελικό στις 18 Δεκεμβρίου, οι 64 αγώνες του Μουντιάλ θα μεταδοθούν από τη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και on demand για ετεροχρονισμένη θέαση. Αλλά το ποδόσφαιρο στο ΑΝΤ1+ δεν σταματά εκεί!

Το ΑΝΤ1+ απογειώνει την εμπειρία θέασης με πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος, που είναι ήδη διαθέσιμο αποκλειστικά στο θεματικό κανάλι και την ειδική ενότητα FIFA World CupTM της streaming πλατφόρμας. Οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσιο υλικό από τη ιστορία της διοργάνωσης και των ομάδων, μοναδικές φάσεις με τους θρύλους του ποδοσφαίρου, θεματικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ, αλλά και live αναμεταδόσεις με highlights και αναλύσεις.

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι διαθέσιμα μόνο με 3,33€/μήνα (ισχύει για 6μηνη συνδρομή συνολικού κόστους 19,99€ με εφάπαξ χρέωση) και με δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης σε διαφορετικές συσκευές (Smart TV, smartphone, tablet, PC). Οι υφιστάμενοι συνδρομητές μπορούν να παραμείνουν στη μηνιαία τους συνδρομή ή να επωφεληθούν της νέας προσφοράς, εάν το επιλέξουν, ενεργοποιώντας την 6μηνη συνδρομή μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους.

