“The 2Night Show” με Βίκυ Καγιά και Στέλιο Γιαννακόπουλο την Πέμπτη (εικόνες)

Η μόδα και το ποδόσφαιρο έχουν την τιμητική τους στο αποψινό επεισόδιο του "The 2Night Show"...

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» τη Βίκυ Καγιά. Η καριέρα στο εξωτερικό, η λάμψη, τα εμπόδια και οι εμπειρίες που έζησε όλα τα χρόνια της επιτυχημένης της πορείας. Πώς αντέδρασε όταν στο ξεκίνημά της, δεχόταν αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της στα casting; Γιατί επιλέγει, πολλές φορές, τη σιωπή; Πώς αποφεύγει αυτούς που την οδηγούν στα «άκρα»; Γιατί χαρακτηρίζει τον εαυτό της «Tomboy» στην εφηβεία; Για ποιο λόγο αισθάνεται περήφανη; Τι λέει για τα πρόσωπα του «GNTM»; Τι τη συνδέει με την Αντριάνα Λίμα και την Αλεσάντρα Αμπρόσιο; Γιατί θεωρεί ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος; Τέλος, η Βίκυ Καγιά περιγράφει την εμπειρία της ως ηθοποιός και ανακοινώνει τη συμμετοχή της σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία «Πολύδροσο», του Αλέξανδρου Βούλγαρη.

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη, και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Ο δημοφιλής πρώην ποδοσφαιριστής μιλάει για τη ζωή του στο Μάντσεστερ, τα τελευταία χρόνια, για την «κατάκτηση» του κορυφαίου διπλώματος προπονητικής UEFA PRO, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει η θέση του, ως ένας από τους επίσημους σχολιαστές των αγώνων του Μουντιάλ 2022. Γιατί η Εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου; Σε πόσες «μαραθώνιες» αναλύσεις και μεταδόσεις θα συμμετέχει; Τέλος, περιγράφει τα εντυπωσιακά γήπεδα, υψηλών προδιαγραφών, που θα φιλοξενήσουν στο Κατάρ, τους φετινούς αγώνες.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

