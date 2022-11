Κοινωνία

Αχαρνών: "λαμπάδιασε" ξαφνικά αυτοκίνητο (εικόνες)

Για την κατέσβεση συνέβαλαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οδό Αχαρνών.

Το αυτοκίνητο ανεφλέγη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία στο σύνολο του οχήματος.

Το όχημα βρισκόταν στην συμβολή των οδών Τσούντα και Αχαρνών και την φωτιά έσβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα στη συμβολή των οδών Τσούντα και Αχαρνών στην Αθήνα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 17, 2022

