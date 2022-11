Life

“Rouk Zouk Special”: “Οι Ψάχνω Παρέα” Vs “The Friend” την Κυριακή (εικόνες)

Λίγο μετά την πρεμιέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δύο ομάδες έτοιμες να κερδίσουν για καλό σκοπό.

Οι φίλοι στο… «ROUK ZOUK SPECIAL» φαίνονται!

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στις 21:00, λίγο μετά την πρεμιέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται πρωταγωνιστές του «THE FRIEND», της νέας σειράς της Φωτεινής Αθερίδου που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Στη μία πλευρά του στούντιο, αναλαμβάνουν δράση «ΟΙ ΨΑΧΝΩ - ΠΑΡΕΑ» των Φωτεινής Αθερίδου, Κώστα Μαγκλάρα, Θοδωρή Σκυφτούλη, Αντώνη Κρόμπα και Μίνας Ορφανού. Ακριβώς απέναντι, θα βρεθεί η ομάδα «THE FRIEND» με τους Γιώργο Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Μισιχρόνη και Κim Διαμαντόπουλο.

Οι δύο ομάδες παίζουν για καλό σκοπό, για να στηρίξουν τον «Σύλλογο ΣΥΖΩΗ», και η βραδιά προμηνύεται απολαυστική με τους περισσότερους καλεσμένους να δηλώνουν πως αν δεν ήταν ηθοποιοί θα ήθελαν να είναι ψυχολόγοι και τη Ζέτα να κάνει λύσσα το… φαΐ, αλλά και να παίζει με… τα μαλλιά της ηχολήπτριας.

Τα highlight της εκπομπής:

Είναι δυνατόν το χόμπι του Γιώργου Χρυσοστόμου να είναι το συμμάζεμα του σπιτιού, και ταυτόχρονα να εξασκεί τις χορευτικές του δεξιότητες;

Η Φωτεινή Αθερίδου μιλά για τη διατροφή της και για την προτίμησή της στα παιδικά φαγητά .

Ο Κώστας Μαγκλάρας αποκαλύπτει πως δεν χρησιμοποιεί ποτέ την πετσέτα σώματος για τις πατούσες του.

Η Κατερίνα Μαυρογεώργη ξεκαθαρίζει πως δεν αντέχει τον ήχο του φελιζόλ και πως δεν συζητάει τίποτα αν δεν πιει πρώτα καφέ.

Η Φιόνα Γεωργιάδη ομολογεί πως εξισορροπεί τον θερμοστάτη της φορώντας μία κάλτσα στον ύπνο της.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι κάλτσες είναι σε ζευγάρια και δεν αφήνει τον Κim Διαμαντόπουλο να τραγουδήσει Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο Θοδωρής Σκυφτούλης κάνει μια mini συνεδρία με την Ζέτα σε ρόλο ψυχολόγου.

Στο «Μας Κούφανες» μένουμε τελικά με την απορία για το τι συνέβη τελικά με τον Χάρη.

Ο Αντώνης Κρόμπας μάς εντυπωσιάζει με τις… πικάντικες περιγραφές του.

Η χαρά της Κατερίνας Μισιχρόνη σε κάθε σωστή περιγραφή δεν… κρύβεται!

Ο Κώστας Μαγκλάρας χορεύει… ζεϊμπέκικο.

Η Μίνα Ορφανού και τα επιφωνήματά της θα αφήσουν ιστορία στο «ROUK ZOUK SPECIAL».

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» ξεκινά και κάνει τα κυριακάτικα βράδια μας διασκεδαστικά, παρεΐστικα… αλλιώς!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

