Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή γιατρού (βίντεο)

Τέλος η συνταγογράφηση για το αντιγριπικό εμβόλιο. Πότε αναμένεται να γίνει. Αντίθετοι ΙΣΑ και ΠΙΣ.

Χωρίς συνταγογράφιση το αντιγριπικό εμβόλιο, ενδεχομένως κι από την επόμενη εβδομάδα

Την είδηση πως σε λίγες μέρες η συνταγογράφηση για το αντιγριπικό εμβόλιο δεν θα είναι υποχρεωτική έδωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πλέον έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια των αντιγριπικών εμβολίων. Ενδεχομένως κι από την άλλη εβδομάδα η γενική γραμματέας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη που τρέχει το θέμα, θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες».

Θα ανοίξουμε το σύστημα για να γίνεται ο εμβολιασμός χωρίς συνταγογράφηση κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

ΙΣΑ: κανένα φάρμακο και εμβόλιο δεν μπορεί να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή

Ο ΙΣΑ δηλώνει κατηγορηματικά ότι κανένα φάρμακο και εμβόλιο δεν μπορεί να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του, στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας να χορηγείται το αντιγριπικό εμβόλιο, χωρίς συνταγή γιατρού καθώς η συνταγογράφηση εμβολίων αποτελεί μέρος αποκλειστικά, της ιατρικής πράξης.

Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος, για τη Δημόσια υγεία, καθώς μόνο ο θεράπων γιατρός, μπορεί να εκτελέσει ιατρικές πράξεις και να αξιολογήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οποιαδήποτε ιατρική πράξη, που εκτελείται από μη γιατρούς και μάλιστα σε ακατάλληλους χώρους πώλησης προϊόντων, αποτελεί αντιποίηση, του ιατρικού επαγγέλματος και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, για την υγεία του ασθενή.

«Όχι» στην κατάργηση της συνταγογράφησης λένε οι γιατροί

Την αντίθεσή του στην κατάργηση της συνταγογράφησης του αντιγριπικού εμβολίου εκφράζει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καθώς θεωρεί ότι δεν οφείλεται σε αυτήν το μειωμένο ενδιαφέρον των πολιτών. Η συνταγογράφηση δεν αποτελεί αυτόνομη πράξη αλλά μέρος της κλινικής εξέτασης.

Ο ΠΙΣ τονίζει την ανάγκη του ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού για όλα τα άτομα άνω των 60 ετών, τους χρόνια και σοβαρά πάσχοντες και όσα άτομα φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους ή διαμένουν σε κλειστές δομές. Πέρα από τις ευπαθείς ομάδες, το αντιγριπικό εμβόλιο συνίσταται και για όλο τον πληθυσμό με σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.

