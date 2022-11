Life

“Το Πρωινό”: Ο Παπαγιάννης μιλά αποκλειστικά για την δικαστική διαμάχη με την Παυλίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μάνος Παπαγιάννης δίνει αποκλειστική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής.



Αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τη διαμάχη του με τη Σοφία Παυλίδου, ο Μάνος Παπαγιάννης δίνει αποκλειστική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, η οποία θα παρουσιαστεί αύριο, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής και αποχής από συνεντεύξεις, ο Μάνος Παπαγιάννης μιλά για πρώτη φορά στο «ΠΡΩΙΝΟ» του ΑΝΤ1 και αποκαλύπτει τη δική του αλήθεια, φωτίζοντας πλευρές της υπόθεσης, που έως τώρα δεν έχουν ακουστεί ποτέ, από τη στιγμή του συμβάντος έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο στην αίθουσα του δικαστηρίου.

O Μάνος Παπαγιάννης κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο που εξέτασε τη μήνυση που του είχε υποβάλλει η Σοφία Παυλίδου, για απλή σωματική βλάβη. Στον ηθοποιό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή. Ωστόσο, η πλευρά του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσε έφεση επί της απόφασης.

Η έδρα έκρινε αθώα την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου, στην οποία είχε υποβάλλει μήνυση ο Μάνος Παπαγιάννης, κατηγορώντας την για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι δύο ηθοποιοί αλληλομηνύθηκαν μετά τη συνεργασία του στην παράσταση «Πετάει πετάει», στο θέατρο Χυτήριο το 2018. Μετά από αίτημα της Εισαγγελίας η υπόθεση εκδικάστηκε και για τις δύο μηνύσεις.

Υπέρ της Σοφίας Παυλίδου κατέθεσαν ο Σωτήρης Καλυβάτσης, η Κόνι Μεταξά, η Ρέα Τουτουντζή και η Κάτια Νικολαΐδου. Από την άλλη, υπέρ του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσαν η σύζυγός του Αγγελική Δαλιάνη, ο Βασίλης Γκουρούσης, ο θεατρικός παραγωγός Δημήτρης Αγγελόπουλος και ένας τεχνικός της παράστασης.

Μάλιστα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε σήμερα στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο οποίος ανέφερε πως "δικαιωμένη αισθάνεται η Σοφία και πίσω της, όλα τα θύματα, όποιες και να είναι και ουσιαστικά αυτό είναι και το μήνυμα, όποιος δέχεται κακοποίηση από τον οποιονδήποτε για τον οποιονδήποτε λόγο, να μην το "βουλώνει", να το μιλάει να το επικοινωνεί και όσο πιο γρήγορα το κάνει τόσο πιο γρήγορα θα φτάνει και στην αλήθεια".

Όσον αφορά τις κατηγορίες περί σκευωρίας για να πάρει τον ρόλο του Μάνου Παπαγιάννη ο ηθοποιός, ανέφερε πως "είναι αστείο" και τόνισε πως κατέθεσε την αλήθεια και αυτό θα έκανε για οποιονδήποτε άνθρωπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας

Ενδοοικογενειακή βία: Panic button στα κινητά για τα θύματα - Πώς λειτουργεί

Πλεύρης: ΕΔΕ για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου στο Παίδων