“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: δεκάδες παιδιά είναι “έγκλειστα” σε νοσοκομεία και χωρίς φροντίδα

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού" από έναν 14χρονο, εξέδωσε το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Τα παιδιά, βρίσκονταν στο νοσοκομείο μετά από εισαγγελική εντολή, μέχρι να βρεθεί χώρος φιλοξενίας.

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων τονίζει πως υπάρχουν πάνω από 80 παιδιά που παραμένουν «έγκλειστα» στα Νοσοκομεία για μήνες μόνο στην Αττική, όσο περιμένουν να τοποθετηθούν σε έναν χώρο παιδικής προστασίας. Ακόμη, αναφέρει οτι οι Εισαγγελείς, είναι υποχρεωμένοι εξαιτίας της ΚΥΑ 40494 και του άρθρου 67 του Νόμου 4921 του Υφυπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτουν τη φροντίδα των παιδιών μόνο σε κρατικές δομές παιδικής προστασίας, οι οποίες όμως αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: "Για μία ακόμα φορά ήρθαμε αντιμέτωποι με τη φρικτή πραγματικότητα των παιδιών, που κατόπιν εισαγγελικών εντολών απομακρύνονται για την ασφάλειά τους, από το περιβάλλον που μεγαλώνουν και μεταφέρονται στα Νοσοκομεία Παίδων.

Αυτός είναι ο πρώτος σταθμός των παιδιών που στόχο έχει τη διενέργεια απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ώστε ακόλουθα να τοποθετηθούν σε κάποιον κατάλληλο χώρο παιδικής προστασίας για τη φιλοξενία τους. Η διαδικασία παραμονής τους στα Νοσοκομεία δεν πρέπει να υπερβαίνει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

ΩΣΤΟΣΟ η πραγματικότητα είναι διαφορετική

Η αναζήτηση από τους Εισαγγελείς χώρου φιλοξενίας μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν «έγκλειστα» ουσιαστικά στα Νοσοκομεία.

Παιδιά που έχουν βιώσει το τραύμα της απομάκρυνσης που έχουν περάσει φρικτά στις οικογένειές τους και για αυτό και απομακρύνθηκαν, παραμένουν στον ακατάλληλο χώρο του Νοσοκομείου χωρίς να έχουν τη φροντίδα που έχουν ανάγκη και δικαιούνται."

Ακόμη, αναφέρει ότι συχνά μάταια, "οι Εισαγγελείς κάνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα για να βρουν για κάθε παιδί τον κατάλληλο χώρο φιλοξενίας ενώ το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων κάνουν καθημερινά υπερβάσεις για να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες αυτών των παιδιών που δεν έχουν κάποιο ιατρικό θέμα αλλά βρίσκονται εκεί για κοινωνικούς λόγους"

Τέλος όπως δηλώνει το "Χαμόγελο του Παιδιού", "τα παιδιά παραμένουν εκεί, σε χώρους πλήρως ακατάλληλους και αν τελικά ανατεθεί η φροντίδα τους σε κάποιο κρατικό ίδρυμα είναι σε σημεία απομακρυσμένα, στα σύνορα της χώρας."

