Μαζικές δολοφονίες στην Ελλάδα: Ο ψευτογιατρός και το πιο πολύνεκρο έγκλημα

Μία από τις μεγαλύτερες ποινές επιβλήθηκε στον ψευτογιατρό για τη μαζική δολοφονία επτά ανθρώπων. Στη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα, ο δράστης αυτοτιμωρήθηκε.

Σε σε 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη (εκτιτέα τα 20) και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή καταδικάστηκε σήμερα ο ψευτογιατρός, Νίκος Κοντοστάθης. Η ποινή αυτή αφορά στις επτά ανθρωποκτονίες ασθενών και σε έξι απόπειρες ανθρωποκτονιών, όπως και για σειρά άλλων βαρύτατων αδικημάτων για τα οποία κρίθηκε ένοχος. Ο άνθρωπος που εξαπάτησε ανθρώπους υποδυόμενος τον γιατρό και έπαιξε με τον πόνο ασθενών, μεταξύ των οποίων και παιδιών, αλλά και των συγγενών τους άκουσε την καταδίκη του από τη δακρυσμένη πρόεδρο του δικαστηρίου, η οποία καταχειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους.

Οι τακτικές του ιστορικού απατεώνα, που έκοψε τα φάρμακα βαριά ασθενών, χορηγώντας τους ματζούνια, οδήγησαν τους επτά ανθρώπους στο θάνατο και τον ίδιο σε μία από τις βαρύτερες ποινές που έχει επιβάλει ποτέ η ελληνική Δικαιοσύνη. Ανάλογη ήταν η ποινή που είχε επιβληθεί στον αρχηγό της «Εταιρείας Δολοφόνων», ο οποίος καταδικάστηκε για τις δολοφονίες οκτώ ανθρώπων.

Η μαζικότερη δολοφονία, ωστόσο, στη χώρα μας είχε γίνει λίγο πριν τη δράση της συμμορίας της «Εταιρείας Δολοφόνων». Ήταν το 1981 όταν ένα γεωργός από τα Τρίκαλα, με διαγνωσμένα προβλήματα ψυχικής υγείας, επέστρεψε από το καφενείο στο σπίτι του, στο Παλαιομονάστηρο και ζήτησε από τη γυναίκα του το «πουκάμισο με τα αστέρια» και το καλό του παντελόνι. Στη συνέχεια, της είπε να πάρει τα δύο τους παιδιά και να φύγουν από το σπίτι.

Ο 48χρονος φόρεσε τα ρούχα που ζήτησε κι έβαλε φωτιά στα υπόλοιπα, ενώ πήρε και την καραμπίνα που του είχε δωρίσει μία ξαδέλφη του από τον Καναδά, την οποία κατείχε με νόμιμη άδεια.

Ο γεωργός, σε κατάσταση αμόκ, βγήκε με την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Σκότωσε ακαριαία τον 67χρονο πατέρα του και η 62χρονη μητέρα του κατέληξε στο νοσοκομείο, λίγο αργότερα.

Σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του, 86 και 78 ετών, που ζούσαν στο διπλανό σπίτι και βγήκε στο δρόμο. Επόμενα θύματά του ήταν ένα ζευγάρι θείων του, που πέτυχε στο δρόμο, αλλά και ένας γείτονας που επιχείρησε να τον σταματήσει και να του πάρει το όπλο.

Κατευθύνθηκε προς το σπίτι του κουμπάρου του, εκεί που βρήκε τη γυναίκα του, η οποία προσπαθούσε να καλέσει την Αστυνομία.

«Τι δουλειά έχεις εσύ στο σπίτι του κουμπάρου; Εδώ στεφανώθηκες;» της και πυροβόλησε δυο φορές.

Είχε σκοτώσει και τα οκτώ θύματά του μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Επέστρεψε στο σπίτι του, όπου βρίσκονταν τα δυο του παιδιά, 10 και 12 ετών. Τα παιδιά τον παρακάλεσαν να μην τα σκοτώσει κι εκείνος τα προσπέρασε, αφήνοντάς τα για τους μοναδικούς μάρτυρες της τραγωδίας.

Με έναν τελευταίο πυροβολισμό έβαλε τέλος στη ζωή του, γράφοντας μία από τις πιο αιματηρές ιστορίες στην Ελλάδα.

