Missing alert: που βρέθηκε η 46χρονη αγνοούμενη

Μετά από αρκετές ημέρες εντοπίστηκαν τα ίχνη της γυναίκας για την εξαφάνιση της οποίας, είχαν κινητοποιηθεί οι Αρχές.

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 46χρονης γυναίκας από το Χαϊδάρι, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το Σαββατοκύριακο. Η γυναίκα βρέθηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Η περιπέτεια της Φουρνιώτη Παναγιώτας , 46 ετών, έληξε σήμερα 17/11/2022 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Φουρνιώτη Παναγιώτα βρέθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης από αστυνομικούς και βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Φουρνιώτη Παναγιώτα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

Ο συναγερμός για την εξαφάνιση της είχε σημάνει από ημέρες, ενώ την Τρίτη εξεδόθη και Missing Alert. Όπως ανέφερε τότε η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 13/11/2022 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου η Φουρνιώτη Παναγιώτα, 46 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ενήλικης και σήμερα 15/11/2022 προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Φουρνιώτη Παναγιώτα έχει ύψος 1,70 μ., έχει 60 κιλά βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης της».

