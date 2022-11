Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παίζει… μπάλα και στο Μουντιάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επιστρέφει στις οθόνες μας, στον ΑΝΤ1, σε νέα ώρα.

Έχοντας, ήδη, διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον ΑΝΤ1, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφει για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα, συναρπαστικές στιγμές και χιλιάδες ευρώ.

Μετά από εντατική… προπόνηση, το πιο δυνατό τηλεπαιχνίδι γνώσεων έρχεται μαζί με το Μουντιάλ, για να βάλει και πάλι γκολ στα δίχτυα της τηλεθέασης και της ψυχαγωγίας.

Από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, ο «Εκατομμυριούχος» μπαίνει στο γήπεδο και κάνει παιχνίδι καθημερινά σε νέα ώρα στις 19:45, ανεβάζοντας την αγωνία μας στο κόκκινο με εντυπωσιακές πάσες, θεαματικές τρίπλες και φοβερά ανάποδα ψαλίδια.

Οι λάτρεις της γνώσης και οι λάτρεις της μπάλας κάνουν κερκίδα στον ΑΝΤ1, για τα πιο απολαυστικά παιχνίδια!

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και σύνθημα… πάμε να παίξουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

#Ekatommyriouxos





Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία - Υπηρεσία Δικτύων: Δεν κινδυνεύουμε από μπλακ άουτ

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο