Δένδιας για Λιβύη: Η Ελλάδα θα έχει συνομιλίες με την εκλεγμένη κυβέρνηση

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών μετά την επίσκεψή του στη Λιβύη. Οι επαφές Δένδια στη Βεγγάζη.

Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, «αλλά με την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές και θα εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης».

«Με αυτή την κυβέρνηση, η Ελλάδα πράγματι θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω θα καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί το θέμα είναι μάλλον καθαρό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και προσέθεσε:

«Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί απόλυτα, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε γρήγορες εκλογές».

Με την Κυβέρνηση της Λιβύης που θα προκύψει από τις εκλογές, η Ελλάδα θα αρχίσει συνομιλίες οριοθέτησης ΑΟΖ και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σχετικά γρήγορα. Αλλά η Υπηρεσιακή Κυβέρνηση της ???? μία υποχρέωση έχει: να οδηγηθεί σύντομα η Λιβύη σε εκλογές, κάτι που δεν το πράττει. pic.twitter.com/unC9urKMf2 — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η επίσκεψη στη Λιβύη, όπως ήταν προγραμματισμένο ξεκίνησε από την Τρίπολη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μένφι.

«Όμως η υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης προσπάθησε να μου επιβάλλει με την παρουσία της στο αεροδρόμιο, να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω το ταξίδι μου στην Τρίπολη και να πετάξω στη Βεγγάζη, όπου ακολουθήθηκε το πρόγραμμα», σημείωσε.

Η ΥΠΕΞ της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Λιβύης προσπάθησε να μου επιβάλει με την παρουσία της στο αεροδρόμιο να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω την επίσκεψη στην Τρίπολη και να αναχωρήσω για τη Βεγγάζη, όπου εξήγησα τις ???? θέσεις (δήλωση στη Βεγγάζη της ????). pic.twitter.com/zgMZM3hYPw — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Καταρχήν, όπως επεσήμανε, έγινε η τελετή παράδοσης των 30.000 εμβολίων, σε συνέχεια επιπλέον 200.000 που έχουμε στείλει στη Λιβύη.

Εκπροσωπώντας την ????Κυβέρνηση στην τελετή παράδοσης εμβολίων στη Βεγγάζη. Η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει τον λιβυκό λαό στις προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, δωρίζοντας επιπλέον εμβόλια, σε συνέχεια δωρεάς 200.000 εμβολίων τον Αύγουστο ‘21. pic.twitter.com/UZk38AoVuF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

«Στη συνέχεια η συνάντηση με το στρατάρχη Χάφταρ που επανέλαβε τις γνωστές θέσεις του για το τουρκολιβυκό ”μνημόνιο” και για την παρουσία τής Τουρκίας στη Λιβύη».

Ακολούθως είχε συνάντηση με βουλευτές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε την ευκαιρία να τους εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις.

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Στρατάρχη Khalifa Haftar, στη Βεγγάζη. Στο επίκεντρο η ανάγκη σταθεροποίησης της Λιβύης & η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. pic.twitter.com/iUemqdmDAx — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

«Μάλιστα εμπειρογνώμονες του υπουργείου Εξωτερικών τους έδωσαν λεπτομέρειες όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε.

«Επίσης, είχα την ευκαιρία να είμαι παρών σε μια τελετή στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου η Ελλάδα παρέχει βοήθεια για την επαναλειτουργία τού λιμανιού. Το λιμάνι της Βεγγάζης είναι εξαιρετικά σημαντικό, χρησιμεύει όχι μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην ίδια τη Βεγγάζη, αλλά και για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες του Σαχέλ», επισήμανε και ανέφερε πως η Ελλάδα σε δυο φάσεις έχει παράσχει βοήθεια ώστε να μπορέσει το λιμάνι να ξαναγίνει λειτουργικό.

Είχα συνομιλίες με Προέδρους Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης τους οποίους και ευχαρίστησα για την ξεκάθαρη καταδίκη του τουρκο-λιβυκού “μνημονίου” το '19, αλλά & αυτού που υπογράφηκε τον Οκτώβριο '22. Η κοινοβουλευτική συνεργασία επίσης στο επίκεντρο. pic.twitter.com/IJcpy2JCar — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022

Ο κ. Δένδιας πέταξε στη συνέχεια για το Τομπρούκ όπου συναντήθηκε με τον Ακίλα Σάλεχ, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τον οποίον σημείωσε πως είχαν «εποικοδομητική συζήτηση για κοινοβουλευτικά ζητήματα και τις διμερείς σχέσεις».

Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Βουλής Αντιπροσώπων της Λιβύης & εκπρόσωπο της πόλης Al Qubbah, Aguila Saleh Issa. Του εξέφρασα την ????ικανοποίηση για την καταδίκη των τουρκολιβυκών «μνημονίων» (2019, 2022). Εποικοδομητική συζήτηση για κοινοβουλευτικά ζητήματα & διμερείς σχέσεις. pic.twitter.com/BNBliifko8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022





