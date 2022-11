Οικονομία

Κιβωτός του Κόσμου: “Πάγος” στην μεταβίβαση ακινήτου μετά τις καταγγελίες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, μετά την έρευνα που γίνεται σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου, ύστερα από καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποίηση παιδιών. Έρευνα για την διαρροή της δικογραφίας.

Το Υπ. Εργασίας απέσυρε τη διάταξη για παραχώρηση χρήσης κτιρίου του ΕΦΚΑ στην «Κιβωτό του Κόσμου», μετά την προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε για κακοποίηση ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, το Υπ. Εργασίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι αποσύρεται η διάταξη που είχε περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου του ΕΦΚΑ στην «Κιβωτό του Κόσμου», σε συνέχεια της προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε και αφορά σε ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων.

Η σχετική πρωτοβουλία είχε αναληφθεί για πρώτη φορά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρόσφατα αποφασίστηκε η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης από την παρούσα κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω παραχώρηση.

Μέχρι την οριστική διαλεύκανση της εν λόγω υπόθεσης, κάθε σχετική κίνηση αναστέλλεται».

Η διαρροή υλικού δικογραφίας τίθεται στο στόχαστρο της Εισαγγελίας

Έρευνα για την διαρροή υλικού δικογραφίας που σχηματίζει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων με αφορμή καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου», αναμένεται να διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νίκος Ελευθεριάνος πρόκειται αύριο να δώσει εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο διαρροή υλικού από δικογραφία που σχηματίζει η αρμόδια υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛΑΣ με εισαγγελική εντολή.

Η δικογραφία για την ΜΚΟ, που ασχολείται με τη μέριμνα και προστασία παιδιών και μητέρων, δεν έχει επιστραφεί στην Εισαγγελία Ανήλικων η οποία έδωσε την παραγγελία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

